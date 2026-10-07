'गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है...', रेत कारोबारी पर गोली चलाने दो सगे भाइयों का निकला जुलूस

मध्य प्रदेश के सतना में रेत कारोबारी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर 28 सितंबर को कारोबारी संजय कुमार अग्रवाल पर गोली चलाने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का उन्हीं इलाकों में पैदल जुलूस निकाला, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक कट्टा बरामद किया गया है. कार्रवाई के दौरान आरोपी यह कहते हुए नजर आए, 'गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है.' दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया.

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दरअसल, यह घटना 28 सितंबर की रात की बताई जा रही है. संजय कुमार अग्रवाल अपने बेटे मोहित के साथ अस्पताल से घर लौट रहे थे. इसी दौरान भुजवा मोहल्ले के पास एक पान की दुकान पर पान खाने के लिए रुके. तभी बाइक से पहुंचे दो युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

पान की दुकान पर रोका, कट्टे से चलाई गोली

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आरोप है कि कहासुनी के बाद दोनों युवकों ने कट्टा निकालकर संजय अग्रवाल पर फायरिंग कर दी. गोली उनकी जांघ को छूते हुए निकल गई, जिससे वह घायल हो गए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. जांच के दौरान घटनास्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. साथ ही मुखबिरों की मदद से संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई गई. पुलिस को इसी जांच के दौरान दोनों भाइयों की पहचान के बारे में सुराग मिला.

पुलिस ने 22 वर्षीय उमर खान और उसके बड़े भाई 27 वर्षीय भइया खान उर्फ मकबूल को आरोपी के तौर पर चिन्हित किया. वारदात के बाद दोनों फरार चल रहे थे. करीब आठ दिनों तक तलाश के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से 315 बोर का एक कट्टा भी बरामद किया गया है.

आठ दिन बाद गिरफ्तारी, फिर निकाला जुलूस

पुलिस के मुताबिक, उमर खान के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज है. वहीं, भइया खान उर्फ मकबूल पर रंगदारी और मारपीट के कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उसी इलाके में पैदल जुलूस निकाला, जहां वारदात से जुड़े होने का आरोप है.

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जुलूस निकालने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की गई. इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में बरामद हथियार और CCTV समेत अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया गया है.

CSP ने बताया कैसे पकड़े गए दोनों भाई

सीएसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि खैरमाई रोड पर सतना के व्यवसायी संजय अग्रवाल के ऊपर गोली चलाई गई थी. पुलिस ने तत्काल मामले में धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था. विवेचना के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत शर्मा ने अपनी टीम के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की.

सीएसपी के मुताबिक, पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए भइया खान और उमर खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अब फायरिंग के पीछे की वजह और वारदात में आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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