दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस साल भी साहित्य आजतक का मंच सजा, जहां कई सारे जाने-माने चेहरों ने शिरकत की. बॉलीवुड और टेलीविजन में अपना नाम कमा चुकीं एक्ट्रेस मोना सिंह भी वहां आईं, जहां उन्होंने अपनी फिल्मी-टीवी जर्नी पर खुलकर बात की. मॉडरेटर नवजोत रणधावा ने मोना से कई सारे सवाल पूछे. इसमें एक्ट्रेस से 'जस्सी जैसी कोई नहीं' टीवी सीरियल को लेकर बात की गई, क्योंकि यहीं से उन्हें लाइमलाइट मिली.

और पढ़ें

मोना के लिए कैसा रहा साल 2026?

मोना सिंह ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने करियर में एक ही तरह के किरदारों में बंधने के बजाय हमेशा नई चुनौतियों को चुना. उन्होंने कहा कि उनके लिए अनुशासन, निरंतरता और जिद ही सफलता की सबसे बड़ी वजह हैं. साल 2026 उनके लिए बेहद खास रहा है, क्योंकि इस साल उनके छह अलग-अलग प्रोजेक्ट रिलीज हुए. इनमें 'हैप्पी पटेल', 'बॉर्डर 2', 'कोहरा सीजन 2', 'सूबेदार', 'मां कसम' और 'प्रीतम एंड पेड्रो' शामिल हैं.

मोना सिंह ने अपने काम करने के अंदाज के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी भी कलाकार के लिए लंबे समय तक लगातार काम करते रहना अनुशासन और निरंतरता के बिना संभव नहीं है. उन्होंने कहा- मैं बहुत जिद्दी हूं. मैं जो चाहती हूं, उसके पीछे पड़ जाती हूं. पंजाबी खून है, मैं किसी चीज को आसानी से छोड़ती नहीं हूं. शायद यही वजह है कि मैं आज भी लगातार काम कर रही हूं.

Advertisement

अलग-अलग तरह के किरदार निभाने और हर बार खुद को नए सिरे से तैयार करने के सवाल पर मोना सिंह ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब ओटीटी और फिल्मों में महिला किरदारों के लिए भी बेहतर कहानियां और भूमिकाएं लिखी जा रही हैं.

उन्होंने कहा कि जब वो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' शो कर रही थीं, तब उन्हें उसी तरह के किरदारों के ऑफर मिलने लगे थे, लेकिन वो खुद को एक ही छवि तक सीमित नहीं रखना चाहती थीं. उनके मुताबिक, किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा जाल एक जैसे किरदारों को बार-बार दोहराना है. लोग सोचते हैं कि जिस भूमिका में कलाकार सफल हुआ है, उसी तरह का दूसरा किरदार भी उसे दिया जाए. लेकिन मोना कभी सुरक्षित रास्ता नहीं चुनना चाहती थीं.

उन्होंने कहा- मुझे चुनौती पसंद है. मुझे ऐसा काम पसंद है, जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे. मैं नर्वस होकर सोचती रहूं कि ये किरदार कैसे निभाऊंगी. मुझे इसी तरह के चैलेंज पसंद हैं.

किरदार निभाने में स्क्रिप्ट और निर्देशक की होती है अहम भूमिका

मोना सिंह ने आगे बताया कि अलग-अलग किरदारों के लिए तैयारी करना जरूरी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मदद स्क्रिप्ट करती है. उनके लिए स्क्रिप्ट बाइबल की तरह होती है. एक कलाकार के तौर पर वो डायरेक्टर के नजरिये और उनकी सोच पर भरोसा करती हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि वो डायरेक्टर के विजन के सामने खुद को समर्पित कर देती हैं और फिर उसी के अनुसार अपने किरदार को गढ़ती हैं. उनके मुताबिक, जब डायरेक्टर के पास किसी कहानी और किरदार को लेकर स्पष्ट सोच होती है, तो कलाकार के लिए उसे पर्दे पर उतारना आसान हो जाता है.

बातचीत के दौरान मोना सिंह के पॉपुलर किरदार 'जस्सी' का भी जिक्र हुआ. साल 2003 में आए शो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी. आज भी कई लोग उन्हें जस्सी के नाम से जानते हैं. इस पर मोना ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें ऐसा किरदार मिला, जिसे दर्शकों ने इतना प्यार दिया.

हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि उनके करियर में सिर्फ किस्मत की भूमिका नहीं रही, बल्कि उनकी मेहनत, जिद और लगातार काम करने की इच्छा भी इसकी बड़ी वजह है. उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना किसी जॉब की तरह नहीं है, जहां हर महीने फिक्स्ड सैलेरी मिलता हो. ये एक जोखिम भरा पेशा है और कलाकारों के मन में अक्सर ये चिंता रहती है कि अगला काम कब मिलेगा.

मोना ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें लगातार अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहने का मौका मिला. उनका सपना हमेशा से मुंबई जाकर अभिनेत्री बनने का नहीं, बल्कि एक कलाकार बनने और एक्टिंग करने का था. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें हीरोइन बनना है, वो हमेशा एक्टिंग और परफॉर्मेंस करना चाहती थीं.

---- समाप्त ----