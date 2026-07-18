Matar Makhana Sabji: न क्रीम और न काजू... लंच में बनाएं शादी वाली मटर मखाने की सब्जी, बनेगी एकदम क्रीमी और टेस्टी

Matar Makhana Sabji: जब भी घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हों या वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाने का मन हो तो हमारी जुबान पर सबसे पहले शाही पनीर, बटर पनीर जैसी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जियों का नाम आता है. अक्सर ऐसी रिच ग्रेवी वाली सब्जियां बनाने के लिए ढेर सारे काजू, बादाम या महंगी फ्रेश क्रीम की जरूरत पड़ती है.

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लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं शादी वाली मटर मखाने की ऐसी शानदार सब्जी, जिसमें न तो काजू का इस्तेमाल होगा और न ही क्रीम या बटर का. इसके बावजूद इसकी ग्रेवी इतनी मखमली, गाढ़ी और टेस्टी बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे. घर में मौजूद बेसिक चीजों से तैयार होने वाली यह सब्जी आपके लंच का जायका कई गुना बढ़ा देगी.

सामग्री:

मखाना - 1.5 कप, हरी मटर (उबली हुई) - 1 कप, घी/तेल - 2-3 बड़े चम्मच.

प्याज - 2 (बारीक कटे या पेस्ट), टमाटर - 2 (प्यूरी), अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 चम्मच, हरी मिर्च - 2 और हरा धनिया

मसाले: जीरा - 1 छोटा चम्मच, तेजपत्ता - 1, दालचीनी - 1 छोटा टुकड़ा, हल्दी - ½ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर - 1 चम्मच, धनिया पाउडर - 1 चम्मच, गरम मसाला - ½ चम्मच, नमक - स्वादानुसार, कसूरी मेथी - 1 चम्मच, हरा धनिया.

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बनाने की विधि:

एक कढ़ाई में सबसे पहले साबुत धनिया और जीरा डालकर हल्का गर्म करें. फिर कच्ची मूंगफली, तिल और लाल मिर्च डालकर ड्राई रोस्ट करें. अब कुछ ही देर में इसमें नारियल का बुरादा भी डाल दें.

इसे एक थाली में निकालकर थोड़ा ठंडा करें और फिर ग्राइंडर में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लें.

अब दूसरी कड़ाही में मखाने को अच्छी तरह भून लें और फिर अलग निकालकर रख लें.

अब उसी कड़ाही में थोड़ा सा तेल या घी डालें. इसमें जीरा, हींग डालें और फिर प्याज को डाल दें. मटर को भी प्याज में भूनने के दौरान ही डाल दें ताकि दोनों साथ-साथ भुन जाएं.

अब इसमें लहसुन-अदरक का पेस्ट डाल दें और जब लहसुन-अदरक के पेस्ट की खुशबू आने लगे तो फिर टमाटर डाल दें. अब इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह तेल छोड़ने तक भूनें.

अब इसमें पहले से तैयार किया हुआ मूंगफली और नारियल वाला पेस्ट डाल दें. इसे अच्छी तरह 10 मिनट तक ढककर पकाएं.

इसके बाद इसमें भुने हुए मखारा और क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल दें और फिर हरा धनिया डालकर कुछ देर के लिए गैस पर ही छोड़ दें. आपकी शाही मखाना सब्जी तैयार है.

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