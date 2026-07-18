scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Matar Makhana Sabji: न क्रीम और न काजू... लंच में बनाएं शादी वाली मटर मखाने की सब्जी, बनेगी एकदम क्रीमी और टेस्टी

Matar Makhana Sabji: अगर आप भी रोज एक जैसी दाल या सब्जी खाकर थक चुके हैं तो यहां हम आपको शादी वाली मटर-मखाने की सब्जी की रेसिपी बता रहे हैं. लेकिन खास बात है कि इसके लिए आपको किसी क्रीम, बटर या फिर काजू की जरूरत नहीं है.

Advertisement
X
मटर मखाना सब्जी (Photo: ITG)
मटर मखाना सब्जी (Photo: ITG)

Matar Makhana Sabji: जब भी घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हों या वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाने का मन हो तो हमारी जुबान पर सबसे पहले शाही पनीर, बटर पनीर जैसी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जियों का नाम आता है. अक्सर ऐसी रिच ग्रेवी वाली सब्जियां बनाने के लिए ढेर सारे काजू, बादाम या महंगी फ्रेश क्रीम की जरूरत पड़ती है.

लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं शादी वाली मटर मखाने की ऐसी शानदार सब्जी, जिसमें न तो काजू का इस्तेमाल होगा और न ही क्रीम या बटर का. इसके बावजूद इसकी ग्रेवी इतनी मखमली, गाढ़ी और टेस्टी बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे. घर में मौजूद बेसिक चीजों से तैयार होने वाली यह सब्जी आपके लंच का जायका कई गुना बढ़ा देगी.

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
how to make dhokla in pressure cooker
बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला

मखाना - 1.5 कप, हरी मटर (उबली हुई) - 1 कप, घी/तेल - 2-3 बड़े चम्मच.

प्याज - 2 (बारीक कटे या पेस्ट), टमाटर - 2 (प्यूरी), अदरक-लहसुन पेस्ट - 1 चम्मच, हरी मिर्च - 2 और हरा धनिया

मसाले: जीरा - 1 छोटा चम्मच, तेजपत्ता - 1, दालचीनी - 1 छोटा टुकड़ा, हल्दी - ½ चम्मच, लाल मिर्च पाउडर - 1 चम्मच, धनिया पाउडर - 1 चम्मच, गरम मसाला - ½ चम्मच, नमक - स्वादानुसार, कसूरी मेथी - 1 चम्मच, हरा धनिया.

Advertisement

बनाने की विधि:

एक कढ़ाई में सबसे पहले साबुत धनिया और जीरा डालकर हल्का गर्म करें. फिर कच्ची मूंगफली, तिल और लाल मिर्च डालकर ड्राई रोस्ट करें. अब कुछ ही देर में इसमें नारियल का बुरादा भी डाल दें.

इसे एक थाली में निकालकर थोड़ा ठंडा करें और फिर ग्राइंडर में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लें.

अब दूसरी कड़ाही में मखाने को अच्छी तरह भून लें और फिर अलग निकालकर रख लें.

अब उसी कड़ाही में थोड़ा सा तेल या घी डालें. इसमें जीरा, हींग डालें और फिर प्याज को डाल दें. मटर को भी प्याज में भूनने के दौरान ही डाल दें ताकि दोनों साथ-साथ भुन जाएं.  

अब इसमें लहसुन-अदरक का पेस्ट डाल दें और जब लहसुन-अदरक के पेस्ट की खुशबू आने लगे तो फिर टमाटर डाल दें. अब इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह तेल छोड़ने तक भूनें.

अब इसमें पहले से तैयार किया हुआ मूंगफली और नारियल वाला पेस्ट डाल दें. इसे अच्छी तरह 10 मिनट तक ढककर पकाएं. 

इसके बाद इसमें भुने हुए मखारा और क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल दें और फिर हरा धनिया डालकर कुछ देर के लिए गैस पर ही छोड़ दें. आपकी शाही मखाना सब्जी तैयार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कभी सोचा है असली सोना 24 कैरेट ही क्यों है... 50, 60, 100 क्यों नहीं? |
    केंद्र सरकार का बड़ा फैसला...गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल एक साल बढ़ा |
    Vrat ki Fruit Chaat: व्रत के आलू खाकर हो गए बोर? सावन व्रत में बनाएं ठंडी-ठंडी फ्रूट चाट, पेट भी भरेगा और पोषण भी मिलेगा |
    थाली में जहर! जीरा-लौंग में इंडस्ट्रियल केमिकल, पनीर में यूरिया, हैदराबाद में 247 क्विंटल मिलावटी मसाले जब्त, तीन गिरफ्तार |
    Budh Gochar 2026: कर्क राशि में बुध का प्रवेश, 5 राशियों के लिए वरदान साबित होगी यह चाल |
    हॉस्टल के मेस बिल से सत्ता के तख्तापलट तक... जब छात्रों के प्रोटेस्ट ने हिला दीं सरकारें |
    ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड पर गिरी गाज, MI केपटाउन ने किया रिलीज... मुंबई इंडियंस भी ले सकती है बड़ा फैसला |
    मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल |
    'आप मुझे टीम से ड्रॉप कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा', BCCI को रोहित शर्मा का कड़ा संदेश? दिग्गज ने दिया हैरान करने वाला बयान |
    फैक्ट चेक: फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस का बताकर वायरल हुआ 2018 का पुराना वीडियो
    Advertisement