47 की उम्र में 'मर्दानी 3' एक्ट्रेस कैसे दिखती हैं इतनी खूबसूरत, रानी मुखर्जी ने खुद बताया अपना देसी फॉर्मूला

'मर्दानी 3' फेम एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी एवरग्रीन खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. बढ़ती उम्र में भी उनकी ग्लोइंग स्किन और चमकदार बालों के पीछे कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि एक खास घरेलू चीज है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस का वो ब्यूटी सीक्रेट जिसे आप भी आजमा सकते हैं.

नारियल की चटनी लोग चाव से खाते हैं. (PHOTO:ITG)

Rani Mukerji Beauty Secret: फिल्म 'मर्दानी 3' से एक बार फिर रानी मुखर्जी बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेर रही हैं. 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रानी की दमदार एक्टिंग के तो लोग आज भी मुरीद हैं, लेकिन उनके सिल्की बाल और ग्लोइंग स्किन आज भी लोगों को चौंका देती है. 1 बेटी की मां होने के बाद भी 47 साल की रानी की स्किन काफी चमकदार है, हर कोई जानना चाहता है कि 40 की उम्र के बाद भी कैसे उनकी स्किन और हेयर इतने अच्छे है. रानी मुखर्जी का ब्यूटी का सीक्रेट हर कोई जानना चाहता है, आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस अपनी स्किन और बालों की देखभाल कैसे करती हैं और उनकी खूबसूरती का क्या राज है. 

रानी मुखर्जी की खूबसूरती का राज 

रानी मुखर्जी भले ही अब कम फिल्मों में नजर आती हैं, लेकिन वो अपने बालों और स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं. यही वजह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी उनके चेहरे का नूर आज भी बरकरार है. रानी ने खुद ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में अपने ब्यूटी सीक्रेट के बारे में बात करते हुए बताया था कि वो एक तेल पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं, जिसे कई सालों से आयुर्वेंद में उसके फायदों के लिए जाना जाता है. 

किस तेल का इस्तेमाल करती हैं रानी मुखर्जी

रानी ने कहा था कि  वो सिर्फ नारियल तेल का इस्तेमाल करती हैं और उनको वो काफी अच्छा भी लगता है. स्किन और बालों की देखभाल के लिए नारियल तेल से अच्छा कोई नहीं है. मुबंई जैसे कोस्टल एरिया में रहने वालों के लिए तो नारियल तेल ही सबसे अच्छा है.

हालांकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली लड़कियों की स्किन तटीय क्षेत्रों के पास रहने वालों अलग हो सकती है. रानी ने बताया कि उनकी बेटी को नारियल तेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें इसकी स्मेल भी अच्छी लगती है. इसलिए यह भी जरूरी नहीं है कि जो आपको सूट करता हो, वो दूसरे को भी अच्छा लगे. 

रानी मुखर्जी
रानी मुखर्जी का ब्राउन साड़ी लुक

नारियल तेल के फायदे 

नारियल एक ऐसा फल माना जाता है, जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है. इसलिए नारियल के कई अनगिनत फायदे भी होते हैं. बालों और स्किन के लिए नारियल तेल किसी जादू से कम नहीं माना जाता है. 

  • ड्राई स्किन वालों के लिए नारियल तेल एक शानदार ऑप्शन है, जिससे उनकी स्किन को नमी मिलती है और वो लंबे समय तक रूखी नहीं होती है.
  • चेहरे में मौजूद दाग-धब्बों को भी नारियल तेल से कम होने लगते हैं और सूजन भी कम करता है.
  • स्किन ही नहीं बल्कि बालों के लिए भी नारियल तेल बहुत अच्छा होता है, इससे स्कैल्प को नेचुरल मॉइस्टराइचर मिलता है और बाल हेल्दी रहते हैं.
  • बालों को झड़ने से रोकने में भी नारियल तेल काफी कारगार है और यह इंफेक्शन से बचाने में भी मदद करता है.
