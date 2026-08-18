बिना बीज रसोई में रखी मिर्च से उगाएं तीखी-तीखी हरी मिर्च का पौधा, 2 महीने में आने लगेंगी मिर्चियां; आसान है तरीका

How To Grow Green Chilli At Home: हरी मिर्च खाने में चटपटा स्वाद जोड़ने का काम करती है. अगर खाने में मसाले कम हैं और आप एक हरी मिर्च लेकर बैठ जाएं, तो भी आप आपको मजा आ जाता है. ऐसे में रसोई में हरी मिर्च न हो तो कई लोगों का खाना अधूरा सा लगता है. सब्जी हो, दाल हो या चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्च स्वाद को तुरंत बढ़ा देती है. लेकिन अक्सर बाजार से लाई गई हरी मिर्च कुछ ही दिनों में गलने और सड़ने लगती है. ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी होती है.



अगर आप भी हरी मिर्च के जल्दी-जल्दी खराब होने से परेशान हैं, तो क्यों ना घर में ही ताजी हरी मिर्च उगा ली जाए? क्या हो अगर आपको हर बार हरी मिर्च खरीदने के लिए बाजार न जाना पड़े? इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके घर में बड़ा सा गार्डन हो. आप एक छोटे से गमले में भी हरी मिर्च का पौधा तैयार कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए अलग से महंगे बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं. घर में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च से ही बीज निकालकर पौधा तैयार किया जा सकता है. चलिए जानते हैं क्या है तरीका.



हरी मिर्च उगाने के लिए क्या चाहिए?

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सही गमला चुनें: हरी मिर्च का पौधा लगाने के लिए ऐसा गमला या ग्रो-बैग लें, जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें.

हरी मिर्च का पौधा लगाने के लिए ऐसा गमला या ग्रो-बैग लें, जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकें. मिट्टी तैयार करें: नॉर्मल मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से हरी मिर्च का पौधा अच्छे से बढ़ता है.

नॉर्मल मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से हरी मिर्च का पौधा अच्छे से बढ़ता है. मिट्टी में पानी की निकासी रखें: मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी आसानी से निकल सके.

मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी आसानी से निकल सके. पानी जमा न होने दें: गमले में पानी रुकने से पौधे की ग्रोथ पर असर हो सकता है.

रसोई की हरी मिर्च से निकालें बीज

हरी मिर्च का पौधा घर पर लगाने के लिए बाजार से बीज खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर में रखी पकी हुई हरी मिर्च से बीजों से भी ये पौधा लगा सकते हैं. बीजों को पहले अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद उन्हें पानी में भिगोकर रख दें. करीब दो दिन बाद ये बीज बोने के लिए तैयार हो जाएंगे. ये तरीका उन लोगों के लिए काफी आसान है जो पहली बार घर पर सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे हैं.

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बीज बोते समय न करें ये गलती

अब सूखे और भीगे हुए बीजों को तैयार गमले की मिट्टी में डालें. बीजों को बहुत ज्यादा गहराई में दबाने की जरूरत नहीं है. इन्हें करीब 2 से 3 इंच की गहराई तक ही मिट्टी में डालें. बीज डालने के बाद मिट्टी को हल्का नम रखें. यहां सबसे जरूरी बात है कि गमले में जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. लगातार पानी जमा रहने से मिर्च के पौधे को नुकसान हो सकता है.

धूप मिलेगी तो पौधा तेजी से बढ़ेगा

हरी मिर्च के पौधे के लिए धूप बेहद जरूरी है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां उसे रोजाना करीब 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके. अगर आपके घर में बालकनी या छत नहीं है, तो इसे ऐसी खिड़की के पास रखा जा सकता है जहां अच्छे से रोशनी आती हो. अगर हरी मिर्च के बीजों को सही धूप और नमी मिलती है, तो कुछ हफ्तों में बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा.

एक गमले में बहुत ज्यादा पौधे न लगाएं

करीब 3 से 4 हफ्तों में मिर्च के पौधे बढ़ने लगते हैं. इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि एक ही गमले में बहुत ज्यादा पौधे न भर दें. एक गमले में चार से ज्यादा पौधे रखने से उन्हें अच्छे से जगह और पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उनकी ग्रोथ धीमी हो सकती है.

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करीब 2 महीने में तोड़ सकेंगे ताजी मिर्च

पौधे की अच्छे से देखभाल करते रहें. करीब 30 से 40 दिनों में पौधे पर छोटे सफेद फूल दिखाई देने लग सकते हैं. इन्हीं फूलों के बाद मिर्चियां आना शुरू होती हैं.



यानी थोड़ी सी मेहनत और नियमित देखभाल के बाद करीब दो महीने में आप अपने घर के गमले से ताजी हरी मिर्च तोड़ सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं, बालकनी, छत या धूप वाली खिड़की के पास रखे एक गमले से भी शुरुआत की जा सकती है.

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