नयनतारा ने मुंडवाया सिर? टॉक्सिक की सक्सेस के लिए तिरुमला मंदिर में मांगी मन्नत! वायरल तस्वीरों ने मचाई हलचल

साउथ की सुपरस्टार नयनतारा इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक वायरल तस्वीर की वजह से चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वह मंदिर के बाहर बिल्कुल गंजे लुक में नजर आ रही हैं. तस्वीरें सामने आते ही फैंस के बीच सवालों की बाढ़ आ गई- क्या नयनतारा ने अपनी अगली फिल्म के लिए सच में सिर मुंडवा लिया?

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लेकिन मामला जितना चौंकाने वाला दिख रहा था, उतना है नहीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीरों को गौर से देखा तो पता चला कि ये तस्वीरें एआई से बनाई गई लगती हैं और असली तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई है.

गंजे लुक में नयनतारा को देख फैंस भी हुए कन्फ्यूज

वायरल तस्वीरों में नयनतारा मंदिर के बाहर नजर आ रही हैं और उनका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ दिख रहा है. देखते ही देखते इंटरनेट पर उनकी इस नई ‘अवतार’ की चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने तो इसे उनकी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ से जोड़ना शुरू कर दिया.

लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर में मौजूद एआई वॉटरमार्क को पकड़ लिया. एक यूजर ने लिखा कि अगली बार तस्वीर बनाते वक्त एआई वॉटरमार्क हटाना न भूलें. वहीं एक दूसरे यूजर ने साफ कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नयनतारा ने सच में ऐसा किया होगा.

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एक अन्य यूजर ने तो सीधे-सीधे कहा कि कोई हीरोइन फिल्म के लिए सिर नहीं मुंडवाएगी और ये तस्वीर जाहिर तौर पर एआई की बनाई हुई है.

असल तस्वीरें कहां की हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल तस्वीरें नयनतारा की अप्रैल में तिरुमला यात्रा से जुड़ी हैं. वह अपने पति विग्नेश शिवन के साथ मंदिर पहुंची थीं. यानी मंदिर के बाहर उनकी मौजूदगी असली थी, लेकिन गंजे लुक वाली तस्वीरें असली नहीं हैं.

फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ फैंस जहां इस लुक को देखकर हैरान हुए, वहीं कुछ ने तुरंत एआई की पोल खोल दी.

‘टॉक्सिक’ में यश के साथ दिखेंगी नयनतारा

नयनतारा जल्द ही फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसे कलाकार हैं. फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है.

‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है. कन्नड़ में बनी यह फिल्म तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी. खास बात ये है कि नयनतारा आमतौर पर अपनी फिल्मों के प्रमोशनल इवेंट्स से दूरी बनाए रखती हैं. लेकिन ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर लॉन्च पर वह बेंगलुरु पहुंचीं. उन्होंने बताया था कि यश के खुद फोन करने के बाद उन्होंने इस इवेंट में आने का फैसला किया.

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सलमान खान के साथ भी आएंगी नजर

‘टॉक्सिक’ के अलावा नयनतारा के पास कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें ‘हाय’, ‘मूकुथी अम्मन 2’, ‘मन्नांगट्टी सिंस 1960’, ‘डियर स्टूडेंट्स’ और ‘रक्कायी’ शामिल हैं. वहीं हिंदी सिनेमा में भी उनका सफर जारी है. वह सलमान खान के साथ ‘एसवीसी63’ में नजर आएंगी. वंशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है. यह ‘जवान’ के बाद नयनतारा की दूसरी बड़ी हिंदी फिल्म होगी.

फिलहाल तो वायरल गंजे लुक ने खूब सनसनी मचा दी है, लेकिन सच यही है कि नयनतारा ने सिर नहीं मुंडवाया है- इंटरनेट पर एआई ने उनके साथ बड़ा खेल कर दिया.

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