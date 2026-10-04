How to Fix Split Ends Hairs: पार्लर के ट्रीटमेंट्स छोड़ें, एलोवेरा में मिलाकर लगाएं ये एक चीज मिलाकर बनाएं नेचुरल सीरम, दो मुंहे बालों से मिलेगा छुटकारा

How to Fix Split Ends Hairs: लंबे, घने और चमकदार बाल हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन बालों के सिरों का फटना यानी दोमुंहे बाल इस राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं. जब बाल नीचे से दो हिस्सों में बंट जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है और बाल रूखे, बेजान व पतले दिखने लगते हैं. अक्सर लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए हर महीने पार्लर जाकर बालों की कटिंग करवाते हैं, जिससे बालों की लंबाई छोटी हो जाती है लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं होती.

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अगर आप भी बार-बार बाल कटवाने से परेशान हो चुके हैं तो हमारी दादी-नानी के जमाने का सबसे असरदार और देसी हैक शुद्ध सरसों/नारियल तेल के साथ एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल का मिश्रण अपनाएं. यह नेचुरल मास्क बालों के सिरों में नमी को लॉक करता है, डैमेज्ड क्यूटिकल्स को रिपेयर करता है और बिना बाल काटे दोमुंहे बालों से हमेशा के लिए राहत दिलाता है. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने की सही विधि!

सामग्री:

2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल (या बाजार वाला 100% प्योर एलोवेरा जेल)

1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल या सरसों का तेल

1 छोटा चम्मच अरंडी का तेल ( बालों की रिपेयरिंग के लिए मास्टर इंग्रीडिएंट)

1 छोटा चम्मच शहद (ह्यूमेक्टेंट - नमी लॉक करने के लिए)

इस्तेमाल करने की विधि:

एक छोटी कटोरी में एलोवेरा जेल, नारियल तेल, अरंडी का तेल और शहद मिलाकर अच्छी तरह फेंटें. यह एक क्रीमी पेस्ट की तरह बन जाएगा.

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अपने बालों को दो भागों में बांटें. बालों के निचले सिरों (जहां दोमुंहे बाल सबसे ज्यादा होते हैं) पर हल्के पानी का स्प्रे करें ताकि वे हल्के नम हो जाएं.

तैयार किए गए मिश्रण को केवल बालों की जड़ों में लगाने के बजाय, मुख्य रूप से बालों की लंबाई और सिरों पर अच्छी तरह मसाज करते हुए लगाएं.

एक तोलिए को हल्के गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें और अपने बालों को उस तोलिए से 15-20 मिनट के लिए लपेट लें. गर्म भाप से बालों के क्यूटिकल्स खुलते हैं और यह तेल-मास्क गहराई तक समाकर बालों को रिपेयर करता है.

30 से 45 मिनट बाद बालों को किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से धो लें. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो.

बालों को धोने के बाद कभी भी तौलिए से तेजी से न रगड़ें और गीले बालों में महीन दांतों वाली कंघी न चलाएं. हफ्ते में 2 बार इस नुस्खे को अपनाने से 15 दिनों के अंदर दोमुंहे बालों की समस्या पूरी तरह गायब हो जाएगी.

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