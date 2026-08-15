Collagen Cream for Skin: महंगी क्रीम को कहें बाय, दूध की मलाई में केसर और एलोवेरा मिलाकर बनाएं कोलेजन क्रीम, झुर्रियां और ढीली स्किन की छुट्टी

How to get glowing skin: बढ़ती उम्र का असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर महीन रेखाओं और झुर्रियों के रूप में दिखने लगता है. लेकिन आजकल के दौर में उम्र से पहले भी लोगों के फेस पर बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं. ऐसे में महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपये खर्च करने के बजाय आप अपनी रसोई का रुख कर सकती हैं.

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दूध की शुद्ध मलाई में केसर और शुद्ध गुलाब जल मिलाकर लगाने से आपको समय से पहले होने वाली एजिंग की दिक्कत से छुटकारा मिल सकता है. मलाई में मौजूद लैक्टिक एसिड और नेचुरल फैट त्वचा को गहराई से पोषित करते हैं, वहीं केसर आपकी ढीली पड़ती स्किन को टाइट करने का काम करता है. आइए जानते हैं 45 की उम्र में भी 25 जैसा निखार पाने का यह आसान और असरदार घरेलू नुस्खा.

आवश्यक सामग्री:

ताजा दूध की मलाई: 1 बड़ा चम्मच

केसर के धागे: 5 से 10

एलोवेरा जेल: 2 बड़े चम्मच

गुलाब जल: 1 बड़ा चम्मच

बादाम का तेल: 1 छोटा चम्मच (ड्राई स्किन के लिए नारियल तेल भी ले सकते हैं)

विटामिन ई कैप्सूल: 2 से 3

बनाने की विधि:

केसर को टिश्यू पेपर में लपेटकर धीमी आंच पर हल्का सा सेक लें ताकि वो क्रिस्पी हो जाए.

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अब सिके हुए केसर को क्रश करके एक कटोरी में डालें और उसमें 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल मिलाकर 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसका अर्क निकलता है. इसलिए आप इसे पानी या दूध में भिगोकर भी इसका अर्क निकाल सकते हैं.

अब एक कटोरी में 1 चम्मच ताजा और गाढ़ी दूध की मलाई निकालें. इसमें केसर का अर्क, गुलाब जल और एलोवेरा मिलाएं.

सभी चीजों को अच्छी तरह फेंट लें ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए. इसमें अब बादाम के तेल की कुछ बूंदे और विटामिन ई के कैप्सूल का तेल भी डाल दें और फिर अच्छी तरह फेंटे. अब इस क्रीम को कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख दें.

लगाने का तरीका:

ये क्रीम रात को लगाएं और लगाने से पहले अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी या माइल्ड फेस वॉश से धोकर सुखा लें.

अब इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं.

उंगलियों की मदद से सर्कुलर मोशन (नीचे से ऊपर की तरफ) में 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें ताकि यह त्वचा के अंदर तक जा सके.

इस क्रीम को फ्रिज में एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं.

बेहतर नतीजों के लिए इस नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें.

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