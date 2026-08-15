बिहार में स्कूल-कॉलेज के बाहर तैनात होंगी 5 हजार 'पुलिस दीदियां', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ. इस दौरान बिहार में स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया. सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन से 5 हजार स्कूटी के साथ 'पुलिस दीदियों' की तैनाती की जाएगी. ये पुलिस दीदियां स्कूल-कॉलेज के आसपास गश्त करेंगी. इसका मकसद छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना है.

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छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह नई पहल शुरू हो रही है. अक्सर स्कूल-कॉलेज आते-जाते समय छात्राओं को मनचलों की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है. इसी डर को खत्म करने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार से 5 हजार पुलिस दीदियां स्कूटी पर तैनात रहेंगी. ये टीमें लगातार शिक्षण संस्थानों के आसपास चक्कर लगाएंगी, जिससे बेटियों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

सहयोग शिविर से 95 फीसदी समस्याओं का हुआ समाधान

सरकार के कामकाज का ब्योरा रखते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए 'सहयोग शिविर' नाम से एक नया प्रयोग शुरू किया गया था. यह प्रयोग बेहद असरदार साबित हुआ है. इस शिविर में अब तक 6 लाख से ज्यादा शिकायतें और आवेदन आए, जिनमें से 95 प्रतिशत मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया.

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राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को रफ्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है. मु्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसी साल नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का पक्का संकल्प लिया है. साथ ही उन्होंने राज्य के उन कारोबारियों को वापस लौटने का न्योता दिया, जो मजबूरी में बिहार से बाहर जाकर अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं. सीएम ने भरोसा दिलाया कि बिहार में अब उद्योग लगाने का माहौल बन चुका है.

6 महीने में खुलेंगी 5 और चीनी मिलें

राज्य में बंद पड़े उद्योगों को फिर से जिंदा करने की योजना पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज राज्य में 10 चीनी मिलें पूरी तरह चालू हो चुकी हैं. किसानों और मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर 5 और चीनी मिलें शुरू कर दी जाएंगी.

इस तरह स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बहनों की सुरक्षा से लेकर निवेश, स्टार्टअप तथा चीनी मिलों तक कई मुद्दों पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई.



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