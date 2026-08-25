Rajasthani Dahi Mirchi Recipe: रोज की सब्जी से हो गए हैं बोर? तो ट्राई करें राजस्थानी दही-मिर्ची, हर निवाले में मिलेगा स्वाद!

Rajasthani Dahi Mirchi Recipe: गुजराती खाने में अक्सर मीठापन होता है, तो राजस्थानी खाने का स्वाद तीखा होता है. अगर कभी घर में कोई सब्जी ना हो और कुछ तीखा-चटपटा खाने का मन हो तो आज राजस्थान की फेमस डिश तैयार कर सकते हैं. रोटी के साथ यह बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे साइड डिश की तरह रोज के दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ घर के मसालों की जरूरत ही पड़ेगी, इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.
हरी मिर्च, दही और साबुत मसालों से बनने वाली यह सब्जी स्वाद में तीखी, मसालेदार और हल्की खट्टी होती है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसका स्वाद खूब अच्छा लगता है. आइए आपको इसे बनाने के आसान तरीका बताते हैं.
दही-मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सामग्री
कैसे बनाएं राजस्थानी दही-मिर्च की सब्जी?
किसके साथ खाएं?
राजस्थानी दही-मिर्च की सब्जी को गरम रोटी, बाजरे की रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है. इसका तीखा और मसालेदार स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है.
टिप: दही को कमरे के तापमान पर रखें और सब्जी में डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लें. इससे दही के फटने के चांस कम होते हैं.