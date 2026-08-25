Rajasthani Dahi Mirchi Recipe: रोज की सब्जी से हो गए हैं बोर? तो ट्राई करें राजस्थानी दही-मिर्ची, हर निवाले में मिलेगा स्वाद!

Rajasthani Dahi Mirchi Recipe: गुजराती खाने में अक्सर मीठापन होता है, तो राजस्थानी खाने का स्वाद तीखा होता है. अगर कभी घर में कोई सब्जी ना हो और कुछ तीखा-चटपटा खाने का मन हो तो आज राजस्थान की फेमस डिश तैयार कर सकते हैं. रोटी के साथ यह बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे साइड डिश की तरह रोज के दाल-चावल के साथ भी खा सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ घर के मसालों की जरूरत ही पड़ेगी, इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.

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हरी मिर्च, दही और साबुत मसालों से बनने वाली यह सब्जी स्वाद में तीखी, मसालेदार और हल्की खट्टी होती है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसका स्वाद खूब अच्छा लगता है. आइए आपको इसे बनाने के आसान तरीका बताते हैं.

दही-मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

10 हरी मिर्च

10-12 लहसुन की कलियां

1 कप फेंटा हुआ दही

1 चम्मच जीरा

1 चम्मच सौंफ

½ चम्मच मेथी दाना

½ चम्मच राई

½ चम्मच हींग

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1½ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 चम्मच धनिया पाउडर

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया

2 चम्मच तेल

कैसे बनाएं राजस्थानी दही-मिर्च की सब्जी?

सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर अच्छी तरह सुखा लें. मिर्च के बीच में हल्का चीरा लगा दें. अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च के बीज निकाल सकते हैं. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें राई, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालें. मसाले चटकने लगें तो हींग डाल दें. इसके बाद बारीक कटा या कूटा हुआ लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें हरी मिर्च डालकर 2-3 मिनट तक भूनें, ताकि मिर्च थोड़ी नरम हो जाए. इसके बाद हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें. मसालों को स्लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनें. अब फ्लेम स्लो कर दें और फेंटा हुआ दही धीरे-धीरे डालते हुए लगातार चलाएं. दही डालने के बाद इसे लगातार चलाना जरूरी है, वरना दही फट सकता है. नमक डालकर सब्जी को कुछ मिनट स्लो फ्लेम पर पकने दें. जब मसाला अच्छी तरह तेल छोड़ने लगे और मिर्च नरम हो जाएं, तो गैस बंद कर दें. ऊपर से ताजा हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें.

किसके साथ खाएं?

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राजस्थानी दही-मिर्च की सब्जी को गरम रोटी, बाजरे की रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ परोसा जा सकता है. इसका तीखा और मसालेदार स्वाद साधारण खाने को भी खास बना देता है.

टिप: दही को कमरे के तापमान पर रखें और सब्जी में डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लें. इससे दही के फटने के चांस कम होते हैं.

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