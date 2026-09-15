Moringa Dal Recipe: लंच या डिनर में सहजन से बनाएं चटपटी दाल, सेहत रहेगी बेहतर और स्वाद है लाजवाब

Moringa Dal Recipe: दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है. आमतौर पर लोग अरहर, मूंग, मसूर या चना दाल को अलग-अलग तरीकों से बनाकर खाते हैं. लेकिन आप रोज की एक जैसी दाल से बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सहजन की फली वाली दाल बना सकते हैं. सहजन की फली वाली दाल स्वाद में काफी अलग और टेस्टी लगती है. इसे बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो दाल का स्वाद और भी बढ़ा देते हैं.
वहीं, ऊपर से लगाया गया लहसुन, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का इसे एक अलग फ्लेवर देता है. खास बात यह है कि इसे आप घर में मौजूद चीजों से आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसे गरमागरम चावल, रोटी या पराठे के साथ सर्व किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं सहजन की फली वाली दाल बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे घर पर बनाने का आसान तरीका क्या है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 बड़े चम्मच तेल
1 छोटी चम्मच जीरा
1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन
आधा बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक
2 प्याज, बारीक कटे हुए
1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च
2 टमाटर, बारीक कटे हुए
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर
आधा कप मूंग दाल, भिगोई हुई
आधा कप मसूर दाल, भिगोई हुई
2 से 3 सहजन की फलियां
आधा बड़ा चम्मच नमक
पानी, जरूरत के अनुसार
तड़के के लिए
थोड़ा तेल या घी
1 छोटी चम्मच जीरा
1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन
2 सूखी लाल मिर्च
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
इन बातों का रखें ध्यान
सहजन की फलियों को दाल में डालने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है. साथ ही, इन्हें इतना ही पकाएं कि वे नरम हो जाएं लेकिन पूरी तरह गलें नहीं. इससे दाल का स्वाद और टेक्सचर बेहतर रहेगा.