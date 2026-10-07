Cinnamon Baked Pears Recipe: दालचीनी डाल घर में पड़ी नाशपाती से बनाएं ये टेस्टी मिठाई, शेफ कुणाल ने बताया आसान तरीका

Cinnamon Baked Pears Recipe: मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो अक्सर भारतीय घरों में हलवा, खीर, मिठाई या कुछ तला-भुना बनाने का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है. लेकिन अगर आप कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो बनाने में आसान हो और फल से तैयार हो जाए, तो नाशपाती की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. दालचीनी और नाशपाती से मिलाकर एक खास डेजर्ट बनाया जाता है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी को बहुत अच्छा लगता है और इसे एक बार खाने के बाद आप हलवा-खीर सब भूल जाएंगे.

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शेफ कुणाल कपूर ने नाशपाती को दालचीनी को पकाकर एक आसान डेजर्ट तैयार किया है. इसकी खास बात है इसका ओट्स और पनीर से बना क्रम्बल टॉपिंग, जो इसे स्वाद के साथ थोड़ा अलग टेक्सचर भी देता है. इसे रेसिपी को आप आसानी से अपने घर तैयार कर सकते हैं और जब आप इसे सर्व करेंगे तो सब लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछने लगेंगे. आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं.

दालचीनी-नाशपाती की मिठाई के लिए सामग्री

2 नाशपाती

1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ मक्खन

1 बड़ा चम्मच शहद

½ छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर

थोड़ा सा वनीला एसेंस

½ कप दही

1 छोटा चम्मच शहद

सजाने के लिए कटे हुए बादाम, अखरोट या दूसरे मेवे

कैसे बनाएं दालचीनी-नाशपाती वाली मिठाई?

सबसे पहले नाशपाती को अच्छी तरह धोकर बीच से आधा काट लें. चाकू या चम्मच की मदद से इसके बीज और बीच का सख्त हिस्सा निकाल दें. अब एक कटोरी में पिघला हुआ मक्खन, शहद, दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक चिकना मिश्रण तैयार कर लें. इसके बाद नाशपाती के दोनों हिस्सों पर इस दालचीनी और शहद वाले मिश्रण को अच्छी तरह लगाएं. ध्यान रखें कि मिश्रण नाशपाती की पूरी सतह पर अच्छी तरह लग जाए. अब एयर फ्रायर को तैयार करें और नाशपाती के टुकड़ों को उसमें रखें. ऊपर से बचा हुआ मक्खन-शहद वाला मिश्रण भी लगा दें. नाशपाती को एयर फ्रायर के सबसे ज्यादा तापमान पर करीब 10-15 मिनट तक बेक करें. जब तक नाशपाती पक रही है, तब तक इसकी टॉपिंग तैयार कर लें. इसके लिए एक कटोरी में दही और थोड़ा सा शहद डालकर अच्छी तरह फेंटें. इससे एक हल्की और क्रीमी टॉपिंग तैयार हो जाएगी. अब एयर फ्रायर से गर्म और नरम नाशपाती निकालकर प्लेट में रखें. इसके ऊपर तैयार दही-शहद की टॉपिंग डालें. आखिर में कटे हुए बादाम, अखरोट या अपनी पसंद के मेवे डालकर गार्निश करें.

घर पर क्यों ट्राई कर सकते हैं ये डेजर्ट?

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अगर घर में नाशपाती रखी है और उससे कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो यह आसान ऑप्शन हो सकता है. इसमें बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती और इसे ओवन या एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है. दालचीनी इसकी खुशबू और स्वाद बढ़ाती है, जबकि ओट्स और पनीर की टॉपिंग इसे नॉर्मल फल की प्लेट से अलग बनाती है.

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