scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Nag Panchami 2026: सावन के तीसरे सोमवार पर नाग पंचमी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

हिंदू पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त की शाम 4:51 बजे होगी और इसका समापन 17 अगस्त की शाम 5 बजे होगा. ऐसे में नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 बजे से सुबह 8:29 बजे तक बताया गया है.

Advertisement
X
सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा माना गया है. (Photo: ITG)
सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा माना गया है. (Photo: ITG)

इस साल नाग पंचमी का त्योहार 17 अगस्त को मनाई जाएगी. खास बात यह है कि इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है. ऐसे में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है. इस दिन श्रद्धालु नाग देवता की पूजा करके परिवार की सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना करने का विधान है. मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि-विधान से पूजा करने से नाग दोष, राहु-केतु से जुड़ी परेशानियों और सर्प भय से राहत मिल सकती है.

नाग पंचमी 2026 का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि की शुरुआत 16 अगस्त की शाम 4:51 बजे होगी और इसका समापन 17 अगस्त की शाम 5 बजे होगा. ऐसे में नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे शुभ समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 बजे से सुबह 8:29 बजे तक बताया गया है. इस दिन रवि योग और शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे पूजा-पाठ के लिए दिन को विशेष माना जा रहा है.

नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है?
सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा माना गया है. भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित होते हैं. जबकि शेषनाग भगवान विष्णु की शैया हैं. भगवान कृष्ण के जन्म के समय भी शेषनाग ने वासुदेव की यमुना पार करने में सहायता की थी. समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है. इसी वजह से नाग पंचमी को नाग देवताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व माना जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Nag Panchami 2026
समुद्र मंथन कराने वाले नाग का कैसा हो गया था हाल? जानें
Nag Panchmi
17 अगस्त को मनाई जाएगी नाग पंचमी, जानें पूजा का मुहूर्त
Naag panchami 2026
सावन सोमवार के महासंयोग में कल है नाग पंचमी, नोट करें शुभ मुहूर्त
Surya Gochar 2026
नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, वृश्चिक-कुंभ को धन लाभ, जानें अपनी राशि का हाल
Naag Panchami 2026
नाग पंचमी के दिन भूलकर भी न करें ये 5 काम, घेर लेंगी मुश्किलें!
Advertisement

नाग पंचमी की पूजन विधि
पूजा की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण से करें. सबसे पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद नाग देवता की पूजा आरंभ करें. नाग प्रतिमा या चित्र पर हल्दी, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाए जा सकते हैं. इसके बाद चने, खील-बताशे और कच्चे दूध का भोग लगाएं. घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से नाग की आकृति बनाकर भी पूजा करने की परंपरा बताई गई है. अंत में धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें.

सपने में सांप दिखे तो करें ये उपाय
यदि किसी व्यक्ति को बार-बार सांपों से जुड़े सपने आते हैं या सर्प भय बना रहता है तो दिए गए उपाय के अनुसार चांदी के दो सर्प और एक स्वस्तिक बनवाएं. इन्हें एक थाली में रखकर नाग देवता और स्वस्तिक की पूजा करें. नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद “ॐ नागेन्द्रहाराय नमः” मंत्र का जाप करें. नागों को शिवलिंग पर अर्पित करने और स्वस्तिक को धारण करने की बात भी इस उपाय में बताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'आंध्र प्रदेश में मिला दो मेरा इलाका...', कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने एनवाई गोपालकृष्ण क्यों रख दी ऐसी मांग |
    'वंदे मातरम' के बहाने BJP को मिल गया कांग्रेस को घेरने का मौका? देखें दंगल |
    राहुल गांधी का पत्र लेकर CM हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस नेता, जानें छात्र आंदोलन पर क्या कहा |
    दिल्ली कूच पर ब्रेक! 28 अगस्त तक खनौरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे किसान, डल्लेवाल का बड़ा ऐलान |
    आवारापन 2 की सक्सेस से गदगद प्रोड्यूसर, किया इमरान हाशमी संग नई फिल्म जन्नत 3 का ऐलान |
    पति को मरा समझ घर में बना दी कब्र, स्लैब रखने से पहले हिली चादर और दिखा पैर... ऐसे बची इंजीनियर की जान |
    सो गया तो मर जाएगा! भाई ने जगाए रखने के लिए मारे 150 से ज्यादा थप्पड़, VIDEO |
    'अमेरिका-इजरायल के खिलाफ जंग में जीते हम', ईरान का दावा |
    कर्नाटक में वन विभाग ने किया 3 शिकारियों का एनकाउंटर, भड़के स्टालिन बोले- दर्ज हो हत्या का केस |
    Why Chips Packet Are Half Empty: चिप्स का पैकेट खोलते ही लगता है आधा खाली, क्या कंपनी बना रही बेवकूफ? जानिए असली वजह
    Advertisement