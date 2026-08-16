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IPS आशुतोष मिश्रा की मां की मौत: अंबेडकर नगर के घर में मिला शव, जेवर गायब, मुंह से निकलता दिखा खून

UP Crime News: अंबेडकर नगर में IPS आशुतोष मिश्रा की 91 वर्षीय मां की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. घर से जेवर गायब मिले. पुलिस हत्या, लूट और हार्ट अटैक के एंगल से जांच कर रही है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा IPS की मौत का राज.(Photo: Representational)
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा IPS की मौत का राज.(Photo: Representational)

UP News: अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना इलाके में 91 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. महिला का शव उनके घर के अंदर मिला. मृतका की पहचान IPS अफसर आशुतोष मिश्रा की मां के रूप में हुई है. आशुतोष वर्तमान में लखनऊ स्थित पुलिस भवन कल्याण में एसपी के पद पर तैनात हैं. वह प्रमोटी IPS अधिकारी हैं.

घटना की जानकारी उस समय हुई, जब महिला की देखभाल करने वाली नौकरानी घर पहुंची. अंदर महिला को मृत देखकर उसने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मुंह से खून निकलने से बढ़ा शक

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पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग महिला के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं मिली है. हालांकि, उनके मुंह से खून निकलने की बात सामने आई है. इसी वजह से मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला की मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई आपराधिक घटना हुई.

रोज पहनने वाले जेवर भी गायब

जांच के दौरान एक और बात सामने आई. महिला के रोजाना पहनने वाले जेवर घर से गायब मिले. पुलिस अब घर में आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है. IPS आशुतोष मिश्रा की ओर से मालीपुर थाने में लूटपाट को लेकर तहरीर दी गई है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

फिलहाल पुलिस ने मौत की वजह को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है.सबसे अहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी. रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि बुजुर्ग महिला की मौत किसी बीमारी या हार्ट अटैक से हुई या फिर मामला हत्या से जुड़ा है.

पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घर में मौजूद सामान, गायब जेवर और महिला की मौत की परिस्थितियों को जोड़कर पूरी घटना की कड़ी समझने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल मामला संदिग्ध मौत और लूटपाट से जुड़ा हुआ है. पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.

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