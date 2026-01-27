scorecardresearch
 
Laphing Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा सुपर स्पाइसी लाफिंग, मांग-मांग कर खाएंगे बच्चे!

अगर आप तीखा और चटपटा खाने के शौकीन हैं, तो यह तिब्बती लाफिंग रेसिपी आपके लिए है. मूंग दाल के आटे और खास मसालों से बनी यह डिश स्वाद में बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप दिल्ली की गलियों में खाते हैं. आसान स्टेप्स के साथ घर पर ही बनाएं बाजार जैसा स्पाइसी लाफिंग.

दिल्ली मे तिब्बती फूड लोग बड़े चाव से खाते हैं. (PHOTO:ITG)
Tibetan Laphing Recipe: आजकल स्ट्रीट फूड लवर्स के बीच तिब्बती डिश लाफिंग काफी पॉपुलर हो चुकी है.तीखा, खट्टा और मसालेदार टेस्ट वाला यह नूडल जैसा स्नैक खासतौर पर नॉर्थ-ईस्ट और पहाड़ी इलाकों में खूब पसंद किया जाता है. हालांकि अब दिल्ली की गलियों में भी तिब्बती लाफिंग लोग बहुत चाव से खाते हैं, अच्छी बात यह है कि अब आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा चटपटा टेस्ट पा सकते हैं. 

लाफिंग क्या है?

लाफिंग एक तरह की ठंडी नूडल डिश है, जो आमतौर पर मूंग दाल या आलू के स्टार्च से तैयार की जाती है.इसमें तीखी चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और लहसुन का इस्तेमाल होता है,जो इसे खास बनाता है.

लाफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स 

  • 1 कप मूंग दाल का आटा या कॉर्नफ्लोर  
  • 3 कप पानी 
  • स्वादानुसार नमक 
  • 5-6 कलियां लहसुन बारीक कटी
  • 1-2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर / चिली ऑयल 
  • 1 चम्मच सोया सॉस 
  • 1 चम्मच सिरका
  • 1 चम्मच तिल का तेल 
  • हरा धनिया और हरी मिर्च 

लाफिंग बनाने का तरीका

सबसे पहले एक पैन में पानी और मूंग दाल का आटा मिलाकर धीमी गैस  पर पकाएं. लगातार चलाते रहें ताकि गांठ न पड़े. जब मिक्चर गाढ़ा हो जाए और चमकदार दिखने लगे, तो इसे एक ट्रे में पतली परत में फैलाकर ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे लंबी स्ट्रिप्स में काट लें.

अब एक बाउल में लहसुन, चिली ऑयल, सोया सॉस, सिरका, तिल का तेल और नमक मिलाकर तीखी चटनी तैयार करें. इसमें कटे हुए लाफिंग स्ट्रिप्स डालें और अच्छे से मिक्स करें. ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें.

बाजार जैसा स्वाद पाने की खास ट्रिक

  • लाफिंग को असली तिब्बती फ्लेवर देने के लिए चिली ऑयल जरूर डालें.
  • लहसुन की मात्रा कम न रखें, क्योंकि लाफिंग में यह तीखापन और खुशबू बढ़ाती है. 
  • लाफिंग को हल्का ठंडा करके परोसें, तभी खाने का असली मजा आता है.
  • लाफिंग में तिल का तेल टेस्ट को और भी रिच बना देता है.

क्यों है लाफिंग खास?

लाफिंग सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि हल्की और डाइजेशन में आसान भी होती है. मसालेदार होने के बावजूद यह पेट पर भारी नहीं पड़ती. यही वजह है कि स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे से लेकर फूड ब्लॉगर्स तक,सभी इसे खूब पसंद करते हैं. अगर आप भी कुछ नया, स्पाइसी और स्ट्रीट फूड जैसा स्वाद घर पर ट्राई करना चाहते हैं, तो तिब्बती लाफिंग जरूर बनाएं.

