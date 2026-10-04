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Navratri Cleaning Tips: महंगे क्लीनर को छोड़ें, काले पड़े तांबे के बर्तन और पूजा की थाली मिनटों में चमकेगी, इस सफेद पाउडर से करें सफाई

Navratri Cleaning Tips: नवरात्रि और दिवाली करीब है. अगर आप भी अपने घर में रखे पीतल, तांबे, चांदी और सोने के बर्तन, कलश, दिये और बाकी चीजों को चमकना चाहते हैं तो यहां हम आपको घरेलू चीजों से इन्हें साफ करने का आसान तरीका बता रहे हैं.

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ऐसे साफ करें तांबे-पीतल के बर्तन (Photo: ITG)
ऐसे साफ करें तांबे-पीतल के बर्तन (Photo: ITG)

Navratri Cleaning Tips: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और घरों में माता रानी के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. नवरात्रि की पूजा में अक्सर लोग पीतल, तांबे के बर्तन, कलश, पीतल के दीये, पूजा की थाली और घंटी का उपयोग करते हैं. लेकिन अक्सर महीनों तक बक्से या अलमारी में बंद रहने के कारण हवा और नमी के संपर्क में आकर तांबे और पीतल के बर्तन काले, बदरंग और हरे-धब्बेदार हो जाते हैं.

साबुन और नॉर्मल स्क्रबर से घिसने पर भी इनकी पुरानी चमक वापस नहीं आती और हाथों में दर्द अलग से होने लगता है. अगर आप भी इस नवरात्रि अपने पूजा के बर्तनों को बिना ज्यादा मेहनत के शीशे की तरह चमकाना चाहते हैं, तो बाजार के केमिकल युक्त पाउडर्स की जगह आपकी रसोई में मौजूद इमली, नींबू, सेंधा नमक, आटा और सिरका जैसी प्राकृतिक चीजें बेहद काम आ सकती हैं. आइए जानते हैं तांबे और पीतल के बर्तनों को मिनटों में नया जैसा बनाने की आसान विधि!

सामग्री और सफाई करने के 5 आसान तरीके

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नमक और नींबू का क्लासिक कॉम्बिनेशन (तांबे के कलश के लिए)
सामग्री: 1 बड़ा नींबू और 2 चम्मच सेंधा नमक (या सादा नमक).

सफाई की विधि: नींबू को आधा काटें और उसके कटे हुए हिस्से पर अच्छी तरह नमक लगाएं. अब इसे तांबे के काले पड़े कलश या लोटे पर हल्के हाथों से रगड़ें. नींबू का एसिड और नमक का खुरदुरापन तांबे के ऑक्सीकरण (कालेपन) को तुरंत काट देता है. 2 मिनट रगड़ने के बाद सादे पानी से धो लें; तांबा तुरंत चमक उठेगा.

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इमली और नमक का जादुई पेस्ट (पुराने पीतल के बर्तनों के लिए)
सामग्री: थोड़ा-सा इमली का पल्प (गूदा) और 1 चम्मच नमक.

सफाई की विधि: सूखी इमली को 10 मिनट गर्म पानी में भिगोकर उसका गाढ़ा पल्प तैयार करें और उसमें नमक मिलाएं. इस पेस्ट को बक्से में बंद पड़े पीतल के दीयों, थाली और घंटी पर अच्छी तरह लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद बर्तन साफ करने वाले स्क्रबर से हल्का-सा रगड़कर पानी से धो लें. सालों पुरानी जमी परत भी तुरंत छूट जाएगी.

आटा, नमक और सिरका का पेस्ट (जिद्दी काले दागों के लिए)
सामग्री: 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच नमक और 1 से 2 चम्मच सफेद सिरका (विनेगर).

सफाई की विधि: तीनों चीजों को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को तांबे और पीतल के बर्तनों पर अंदर-बाहर पूरी तरह लेप की तरह लगा दें. पेस्ट को 10 मिनट तक सूखने दें. फिर गुनगुने पानी और स्पंज की मदद से धो लें. यह तरीका बर्तनों को बिना खरोंच लगाए सोने जैसी चमक देता है.

टोमैटो केचप हैक (झटपट और बिना झंझट क्लीनिंग)
सामग्री: 2 से 3 चम्मच टोमैटो केचप (टमाटर की चटनी).

सफाई की विधि: टमाटर में प्राकृतिक रूप से मैलिक और सिट्रिक एसिड पाया जाता है. तांबे या पीतल के बर्तन पर टोमैटो केचप की एक पतली परत लगाएं और 10-12 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद कपड़े या स्क्रबर से पोंछते हुए पानी से धो लें. बिना रगड़े बर्तन चमचमाने लगेंगे.

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सफाई के बाद बर्तनों को लंबे समय तक चमकदार रखने की ट्रिक
जरूरी काम: पानी से धोने के बाद बर्तनों को कभी भी ऐसे ही सूखने के लिए न छोड़ें, वरना पानी के बूंदों के सफेद-काले दाग दोबारा पड़ जाते हैं. धोने के तुरंत बाद एक सूखे और साफ सूती कपड़े से बर्तनों को अच्छी तरह पोंछकर सुखाएं. सुखाने के बाद 1 बूंद नारियल का तेल कपड़े पर लेकर बर्तनों पर हल्का-सा लगा दें, इससे हवा का असर नहीं होगा और चमक महीनों तक बनी रहेगी.

चांदी के लिए एल्युमिनियम फॉयल और बेकिंग सोडा (बिना घिसे सफाई का बेस्ट तरीका)
सामग्री: 1 बड़ा टुकड़ा एल्युमिनियम फॉयल, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक और 2 गिलास उबलता हुआ गर्म पानी.

सफाई की विधि: एक गहरे बर्तन में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं (चमकदार हिस्सा ऊपर रखें). इसमें बेकिंग सोडा और नमक डालें. अब इसमें उबलता हुआ पानी ढालें और चांदी के काले पड़े बर्तन, कलश या दीये इस पानी में डुबो दें. 5 से 10 मिनट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन (आयन एक्सचेंज) होगा और चांदी का पूरा कालापन निकलकर फॉयल पेपर पर आ जाएगा. बर्तनों को निकालकर सादे पानी से धो लें.

सफेद टूथपेस्ट (झटपट चमक के लिए)
सामग्री: थोड़ा-सा साधारण सफेद टूथपेस्ट (जेल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें) और एक सॉफ्ट कॉटन कपड़ा या पुराना सॉफ्ट टूथब्रश.

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सफाई की विधि: चांदी के कलश या बर्तनों पर थोड़ा-सा सफेद टूथपेस्ट लगाएं. सॉफ्ट टूथब्रश की मदद से नक्काशी वाले कोनों और डिजाइनों को हल्के हाथों से साफ करें. 2 से 3 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. चांदी की काली परत पूरी तरह साफ होकर तुरंत चमक उठेगी.

सोने के बर्तनों और कलश के लिए गुनगुना पानी
सामग्री: 1 बाउल हल्का गुनगुना पानी, 3-4 बूंदें लिक्विड डिशवॉश (जैसे विम लिक्विड) और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी या बेकिंग सोडा.

सफाई की विधि: सोने के बर्तन, गिलास या कलश बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन पर किसी भी तीखी या खुरदुरी चीज़ का इस्तेमाल न करें. गुनगुने पानी में लिक्विड डिशवॉश मिलाएं और सोने के बर्तनों को 10 मिनट के लिए भिगो दें. इसके बाद सॉफ्ट कॉटन के कपड़े या स्पंज से हल्के से पोंछकर साफ पानी से धो लें. तेल, ग्रीस और रोली के सारे दाग गायब हो जाएंगे.

चांदी और सोने के बर्तनों की चाय पत्ती व उबले पानी से सफाई
सामग्री: 2 चम्मच बची हुई या ताजी चाय पत्ती और 2 कप पानी.

सफाई की विधि: एक बर्तन में पानी और चाय पत्ती डालकर 5 मिनट उबालें. पानी को छान लें और उसमें 2 बूंदें लिक्विड सोप मिलाएं. इस गुनगुने पानी में सोने या चांदी के बर्तनों को 10 मिनट भिगोकर रखें और सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लें. चाय पत्ती में मौजूद टैनिन धातु की खोई हुई कुदरती चमक को तुरंत लौटा देता है.

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सफाई के बाद सुखाने और स्टोर करने की मास्टर ट्रिक (कालेपन से बचाव)
धोने के तुरंत बाद बर्तनों को किसी सूखे और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े या सूती कपड़े से बिल्कुल सुखाएं. नमी रहने पर चांदी दोबारा काली पड़ने लगती है.

स्टोर करने की ट्रिक: चांदी के बर्तनों और कलश को इस्तेमाल के बाद हमेशा बटर पेपर, कॉटन या जिप-लॉक प्लास्टिक बैग में एयर-टाइट करके रखें. इसके साथ 1-2 कपूर की गोलियां या सिलिका जेल पैकेट रख दें, इससे नमी नहीं बनेगी और चांदी सालों तक काली नहीं होगी.

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