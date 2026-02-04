Protein vs Fiber: वजन घटाने में कौन कर सकता है ज्यादा मदद?

जब भी वजन घटाने के लिए हेल्दी डाइट की बात होती है तो प्रोटीन और फाइबर का नाम जरूर लिया आता है. दोनों ही वजन कम करने में मदद करते हैं लेकिन शरीर में इनका काम अलग-अलग होता है. जहां, प्रोटीन शरीर को ताकत देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. वहीं फाइबर डाइजेशन को बेहतर रखता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है. लेकिन जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वो इस बात को लेकर अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि वेट लॉस के लिए डाइट में प्रोटीन ज्यादा लें या फाइबर.

और पढ़ें

वजन घटाने के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है

प्रोटीन को शरीर का 'बिल्डिंग ब्लॉक' कहा जाता है. यह मसल्स बनाने, टिश्यू को रिपेयर करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है. अंडे, ग्रीक योगर्ट, पनीर, दाल, चना या चिकन जैसे प्रोटीन वाले फूड खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती.

वजन घटाने के लिए फाइबर क्यों जरूरी है

फाइबर फल, सब्जियां, दालें, ओट्स और साबुत अनाज में पाया जाता है. यह डाइजेशन को स्लो करता है, गट हेल्थ को बेहतर रखता है और बिना को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करता है. फाइबर वाले फूड में आमतौर पर फैट और शुगर कम होती है, इसलिए ये वजन कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

फिर वजन घटाने के लिए किसे अपनी डाइट में शामिल करें?

दोनों ही भूख को कम करते हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से. प्रोटीन भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करता है, जबकि फाइबर डाइजेशन को स्लो करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. जैसे अंडों वाला नाश्ता आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है, वहीं फाइबर से भरपूर सलाद या दाल-सब्जी दोपहर के बाद होने वाली क्रेविंग को रोकने में मदद करती है. Advertisement

ऐसे में किसी एक को चुनने के बजाय दोनों को साथ में लेना ज्यादा फायदेमंद होता है. जैसे सब्जियों वाली दाल, या ग्रीक योगर्ट में फल और ड्राई फ्रूट्स इनसे आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलते हैं. इससे एनर्जी बनी रहती है, डाइजेशन ठीक रहता है, मसल्स मजबूत होती हैं और बार-बार भूख नहीं लगती, जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है.

---- समाप्त ----