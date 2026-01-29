Punjabi Salad: करीना कपूर को बेहद पसंद है ये पंजाबी सलाद, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इसके फायदे और नुकसान
Punjabi Salad: करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें पंजाबी सलाद बेहद पसंद है. इसे वो कच्ची सब्जियां में नींबू और चटपटा मशाला डालकर बनाती हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि इस तरह का सलाद कितना हेल्दी होता है और किन लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए.
पंजाबी सलाद जो करीना कपूर का फेवरेट है (Photo- Instagram@/Kareena Kapoor)
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने पसंदीदा पंजाबी सलाद के बारे में बात की. इसमें उन्होंने बताया कि अगर उन्हें सलाद बनाने को कहा जाए तो वो उसे किस तरह बनाना पसंद करेंगी. करीना के मुताबिक, वो सलाद में ककड़ी, गाजर, लेट्यूस (हरी पत्तेदार सब्जियों) और मूली शामिल करेंगी. साथ ही वो उसमें थोड़ा नींबू और मसाले डालकर उसे चटपटा भी बनाएंगी.
करीना का ये सलाद बिल्कुल वैसा ही है, जैसा आमतौर पर भारतीय घरों में खाया जाता है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि कच्ची सब्जियां, नींबू और चटपटा स्वाद वाले सलाद को रोजाना खाने से डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है.
कच्ची सब्जियां से बना ये सलाद है बेहद फायदेमंद
न्यूट्रो डायनामिक्स के फाउंडर न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहती हैं कि खीरा, गाजर, लेट्यूस और मूली से बना सलाद हल्का, कुरकुरा, पानी से भरपूर और फाइबर व जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. जिन लोगों का डाइजेशन ठीक रहता है, उनके लिए ऐसा कच्चा सलाद पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है. इससे पेट भरा रहता है और कब्ज की समस्या कम होती है.
साइड इफेक्ट्स जिनसे रहें सावधान
हालांकि, वो ये भी कहती हैं कि कच्चा सलाद हर किसी के लिए सही नहीं होता. जिन लोगों का पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, IBS ( इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) जैसी दिक्कतें हैं, उनके लिए कच्चा सलाद गैस, पेट फूलना, कब्ज या बेचैनी बढ़ा सकता है. ऐसे लोगों को इसे कम या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए. ऐसे मामलों में कच्चे सलाद की बजाय हल्के उबले हुए, भुने हुए या ठीक से पके हुए सलाद और सूप शरीर को ज्यादा आसानी से सूट कर सकते हैं.
नींबू और मसाले सेहत पर कैसे असर डालते हैं?
न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु बताती हैं कि सलाद में नींबू और चटपटा स्वाद देने वाले मसाले या हर्ब्स न सिर्फ इसका स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सही मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं तो डाइजेशन और पोषक तत्वों को सही से एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं. हालांकि जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती है , उन्हें सलाद के साथ डाले जाने वाले नींबू, मसालों और हर्ब्स की मात्रा पर खास ध्यान देना चाहिए. ज्यादा खट्टा या ज्यादा तीखा स्वाद पेट में गैस, जलन या बेचैनी पैदा कर सकता है.
रोजाना खाएं जाने वाले सलाद को हेल्दी कैसे बनाएं?
सही समय और सही मात्रा में सलाद खाएं
अपनी डाइजेशन और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सलाद चुनें और मौसमी सब्जियां शामिल करें
जिन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं रहती है उन्हें सब्जियों को हल्का उबाल या भूनकर लेना चाहिए
दही, पनीर, टोफू या अंकुरित दाल जैसे प्रोटीन को सलाद में जरूर शामिल करें
ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जैसे हेल्दी फैट्स को भी शामिल करें.