Homemade Protein Shake: बाजार के महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें, घर पर बनाएं बाबा रामदेव का बताया प्रोटीन शेक

हेल्दी और फिट रहने के लिए शरीर में प्रोटीन का होना बेहद जरूरी है. यह मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बालो व नाखूनों को हेल्दी रखने में मदद करता है. आजकल लोग प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट ले रहे हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाला सप्लीमेंट न सिर्फ महंगे होते हैं, बल्कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं. ऐसे में घर पर बना प्रोटीन शेक आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है.

योग गुरु बाबा रामदेव ने घर पर प्रोटीन शेक बनाने का आसान तरीका बताया है. उनका कहना है कि बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोटीन पाउडर की जगह आप घर पर हेल्दी तरीके से आसानी से प्रोटीन शेक बना सकते हैं. इस शेक को बनाने के लिए थोड़ा खजूर, मुनक्का, बादाम, अखरोट, अंजीर और एक पका हुआ केला लें.

अब इन सभी चीजों को मिक्सर में डालें और ऊपर से एक गिलास दूध मिला लें. अगर आपको दूध पसंद नहीं तो इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, जब तक यह स्मूद न हो जाए. इस तरह आपका प्रोटीन, विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी प्रोटीन शेक तैयार हो जाएगा. इस प्रोटीन शेक को आप सुबह नाश्ते में या वर्कआउट के बाद ले सकते हैं.

इस प्रोटीन शेक के फायदे

यह शेक प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है. इसमें मौजूद बादाम और अखरोट से अच्छी मात्रा में शरीर को प्रोटीन और हेल्दी फैट मिलता है जो मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है. खजूर और केला शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं और थकान दूर करने में मदद करते हैं. अंजीर और मुनक्का डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और कब्ज से राहत देते हैं.

ये प्रोटीन शेक कौन नहीं ले सकता?

हालांकि यह प्रोटीन शेक काफी हेल्दी है. लेकिन जिन लोगों को किस भी तरह का हेल्थ इश्यू है, खासकर डायबिटीज, किडनी की बीमारी या दूध- दही से एलर्जी है उन्हें इस प्रोटीन शेक का सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए.

