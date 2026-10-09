'क्या जर्मन नागरिक भारत में प्रदर्शन कर सकता है?' ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा स्टेटस की जांच के लिए बीजेपी नेता ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी

बीजेपी नेता और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भास्कर राव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता और वीजा स्टेटस की जांच की मांग की है. यह चिट्ठी गुरुवार को बेंगलुरु में हुए एसआईआर विरोधी प्रदर्शन में राठी के शामिल होने के बाद लिखी गई है. पत्र में दावा किया गया है कि राठी के पास जर्मनी की नागरिकता है. राव ने यह भी पूछा है कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा ले सकता है.

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मामला तब शुरू हुआ जब गुरुवार को बेंगलुरु में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ. इस प्रदर्शन में यूट्यूबर ध्रुव राठी भी पहुंचे थे. उनके शामिल होने के बाद बीजेपी नेता भास्कर राव ने गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया. राव रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं.

बताया जा रहा है कि अपनी चिट्ठी में राव ने उन दावों का हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि राठी जर्मन नागरिक हैं. ध्यान रहे कि यह बात दावों के आधार पर कही गई है, यानी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है. इसी आधार पर राव ने मंत्रालय से इसकी पड़ताल करने को कहा है. वह चाहते हैं कि यह भी देखा जाए कि राठी किस आधार पर भारत आए थे. यानी उन्होंने कौन सा वीजा लिया था या किस दूसरी इजाजत के तहत वह देश में दाखिल हुए.

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चिट्ठी में एक अहम सवाल भी उठाया गया है. राव ने मंत्रालय से साफ करने को कहा है कि क्या भारत में कोई विदेशी नागरिक राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो सकता है या नहीं. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे यह भी जांचें कि राठी अपनी पिछली भारत यात्राओं के दौरान भी ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों में गए थे या नहीं.

भास्कर राव ने पत्र में संभावित उल्लंघनों का भी जिक्र किया है. उनके मुताबिक इस मामले में फॉरेनर्स एक्ट, वीजा की शर्तों और इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन हो सकता है. इसी वजह से उन्होंने मांग की है कि राठी के भारत आने और जाने के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और उनकी बारीकी से जांच की जाए.

आखिर में राव ने गृह मंत्रालय से कहा है कि अगर जांच में किसी भी तरह का उल्लंघन साबित होता है, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

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