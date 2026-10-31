scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सील बैंड क्या होता है? जिसके बिना कमजोर रह जाती है दीवारें

घर की मजबूती के लिए सिर्फ पिलर और नींव ही मजबूत होना जरूरी नहीं है. प्लिंथ और सीलबैंड जैसे स्ट्रक्चर भी दीवार और घरों को मजबूत बनाते हैं. ऐसे में जानते हैं कि सीलबैंड क्यों जरूरी है.

Advertisement
X
सीलबैंड हर दीवार की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होती है (Photo - AI Generated )
सीलबैंड हर दीवार की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होती है (Photo - AI Generated )

दीवारों के बीच अक्सर कंक्रीट की पतली परत देखने को मिलती है. यह खिड़के के निचले सिरे की तरफ एक पट्टी जैसी होती है. इसी कंक्रीट यानी आरसीसी पट्टी को सीलबैंड कहते हैं.  सील बैंड घर बनाने के दौरान दीवारों में सरिये के खांचे पर कंक्रीट की एक होरिजेंटल पट्टी होती है. 

आसान शब्दों में कहें तो यह दीवारों के बीच में पतली पिलर की तरह होती है. इसे सामान्य तौर पर खिड़की के निचले स्तर पर ईंट की दीवार के ऊपर डाला जाता है. यह दीवार की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है. खासकर वैसी दीवारों के लिए जिसमें खिड़की या दरवाजे निकाले जाते हैं. 

सीलबैंड दीवार में दरार आने से रोकता है.  खिड़कियों के कोनों और नीचे की दीवारों में समय के साथ जो दरारें आती हैं, यह सील बैंड उन्हें रोकता है.  यह ऊपर की दीवार और खिड़की के फ्रेम का वजन निचली ईंटों पर समान रूप से बांटता है.

सम्बंधित ख़बरें

ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक लौटाएगा पैसे? जानें पूरा प्रोसेस
Opium in taliban
बैन है, फिर भी रिकॉर्ड खेती! तालिबान में इतनी अफीम क्यों उगा रहे लोग?
कहीं आपका ऑफिस टॉक्सिक तो नहीं? जानें 5 बड़े संकेत
हैलोवीन नाम के पीछे भी ईसाई धर्म से जुड़ी एक कहानी है. ( Photo: ITG)
हैलोवीन पर कद्दू में क्यों बनाते हैं डरावना चेहरा? खुद भी बन जाते हैं जॉम्बी-भूत!
दिल्ली में सप्तपर्णी के फूल आमतौर पर सितंबर के आखिरी दिनों से दिसंबर तक दिखाई देते हैं. ( Photo: ITG)
ठंड आते ही दिल्ली में क्यों आने लगती है अजीब खुशबू? ये पेड़ है उसकी वजह

भूकंप जैसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है.  यह दीवार की मजबूती बढ़ाकर भवन को छोटे-मोटे भूकंप झटकों से बचाता है और पूरी चिनाई को आपस में बांधकर रखता है. यानी इससे दीवार की पकड़ मजबूत होती है. 

Advertisement

सील बैंड से दीवारों की पकड़ मजबूत हो जाती है. यह दीवार को हिलने या अलग होने से रोकने के लिए यह स्ट्रक्चर को बेहतर सपोर्ट देता है. यह आमतौर पर फर्श से लगभग 3 फीट यानी 36 इंच या 900 मिमी की ऊंचाई पर दिया जाता है, जो खिड़की का निचला तल होता है. इसे सील लेवल भी कहते हैं. 

इस आरसीसी बैंड की मोटाई आमतौर पर 3 से 4 इंच यानी 75 मिमी से 100 मिमी. रखी जाती है और चौड़ाई दीवार की मोटाई के बराबर होती है. सील बैंड हर दीवार के लिए जरूरी होता है. एक तरह से यह प्लींथ के लैंटन के बीच के रिंग का काम करता है और पिलर के साथ मिलकर पूरे घर को एक मजबूत स्ट्रक्चर देता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सील बैंड क्या होता है? जिसके बिना कमजोर रह जाती है दीवारें |
    इटली में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात, देखें दुंनिया आजतक |
    बेटे को वश में करने मां ने लुटा दिया ₹1 करोड़ का खजाना... गृहशांति के जाल में फंसा परिवार, जिंदगीभर की कमाई गंवाई |
    Amazon Sale में टू-व्हीलर की बंपर बिक्री... 6 गुना बढ़ गई सेल्स |
    जब लेनिन की कब्र से स्टालिन का शव निकाला गया |
    Crispy Namkeen Khari Recipe: दिवाली पर घर में बनाएं कुरकुरी नमकीन खारी, चाय के साथ खाने का मजा होगा दोगुना |
    ईरान के केश्म द्वीप के पास अमेरिका का हमला, खामेनेई बोले- दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब... |
    PAK vs SL: कामिंदु मेंडिस ने शतक जड़ लाहौर में मचाया तहलका! पाकिस्तान को घर में घुसकर धोया! शाहीन-नसीम की उड़ाई धज्जियां! |
    ऑनलाइन फ्रॉड में बैंक लौटाएगा पैसे? जानें शिकायत और रिफंड का प्रोसेस |
    संजय गुप्ता के निधन से टूटा परिवार, आंसू नहीं रोक पाए दोस्त, बिलख-बिलख कर रोया एक्टर
    Advertisement