‘रामायण’ और ‘हनुमान अंश’ के बाद अब अयोध्या राम मंदिर पर बनेगी फिल्म! एक्टर ने दिया बड़ा हिंट

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ यहां फिल्म इंडस्ट्री की दिलचस्पी भी बढ़ती दिखाई दे रही है. ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्मों को मिल रहे दर्शकों के प्यार के बीच अब साउथ के एक्टर कबीर दुहन सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं. लखनऊ में एक अहम मीटिंग के बाद अयोध्या पहुंचे कबीर ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया और अपनी अगली फिल्म को लेकर भी बड़ा संकेत दिया.

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लखनऊ की मीटिंग के बाद पहुंचे अयोध्या

कबीर दुहन सिंह ने बताया कि वह लखनऊ में एक मीटिंग के सिलसिले में आए थे. अयोध्या इतनी करीब हो और हनुमान जी के दर्शन किए बिना लौट जाएं, ऐसा वह नहीं कर सकते. उन्होंने कहा- लखनऊ में एक मीटिंग के लिए आया था. इतने पास होने के बाद भी हनुमान जी को बिना राम-राम बोले नहीं जा सकता था. चाहे मैं 200 या 300 किलोमीटर की दूरी पर रहूं, हनुमान जी के दर्शन के लिए जरूर आऊंगा.

कबीर ने बताया कि वह पिछले महीने भी अयोध्या आए थे. इस बार भी उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की.

अयोध्या और राम मंदिर पर बन सकती है नई फिल्म

कबीर की इस अयोध्या यात्रा को उनकी अगली फिल्म से जोड़कर भी देखा जा रहा है. एक्टर ने लखनऊ में हुई मीटिंग को लेकर कहा कि बातचीत काफी अच्छी रही है और जल्द ही वह दोबारा यहां आ सकते हैं.

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उन्होंने कहा- लखनऊ में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है. हनुमान जी की कृपा से सब हो रहा है. बहुत जल्द दोबारा आएंगे. उनके इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अयोध्या और राम मंदिर की पृष्ठभूमि से जुड़ा कोई नया फिल्मी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हो सकता है. हालांकि, अभी फिल्म के नाम, कहानी या बाकी कलाकारों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

‘हनुमान अंश’ को लेकर कबीर ने कही ये बात

अयोध्या में कबीर ने हालिया फिल्म ‘हनुमान अंश’ का भी जिक्र किय. उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि यह बेहद शानदार मूवी है. एक्टर ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने फिल्म को दो-तीन हफ्ते तक नहीं देखा था, लेकिन जब लोगों ने इसे देखना शुरू किया तो फिल्म को लेकर माहौल बदल गया और यह सिनेमाघरों में चलने लगी.

‘हनुमान अंश’ बाबा नीम करौली की कहानी से प्रेरित फिल्म है और इसमें आध्यात्मिकता के साथ आस्था और भक्ति का पहलू देखने को मिलता है. फिल्म को दर्शकों से मिल रहे रिस्पॉन्स के बीच अब धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों पर बनने वाली फिल्मों को लेकर भी इंडस्ट्री में नया उत्साह नजर आ रहा है.

कौन हैं कबीर दुहन सिंह?

कबीर दुहन सिंह साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, वो खासतौर से विलेन का किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने साल 2015 में तेलुगु फिल्म 'जिल' (Jil) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके अलावा उनकी फिल्मों की लिस्ट में 'वेदलम्' (Vedalam), 'सरदार गब्बर सिंह', 'बंगाल टाइगर', 'पैलवान' (Pailwaan) और समांथा स्टारर 'शकुंतलम' (जिसमें उन्होंने किंग असुर का रोल निभाया था) शामिल हैं.

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आगे बनेंगी महाप्रभु जगन्नाथ और राधा-कृष्ण से जुड़ी फिल्में

‘हनुमान अंश’ के बाद धार्मिक और आध्यात्मिक सिनेमा का दायरा और बड़ा होता नजर आ रहा है. आने वाले समय में महाप्रभु जगन्नाथ पर आधारित फिल्म भी दर्शकों के सामने आएगी. इसके अलावा प्रेमानंद महाराज के जीवन और विचारों से प्रेरित ‘राधा अंश’ नाम की फिल्म बनने की तैयारी है.

इतना ही नहीं, राधा-कृष्ण की अमर प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने की तैयारी भी चल रही है. आने वाले दिनों में बॉलीवुड और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भक्ति, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कहानियों का एक नया फिल्मी दौर देखने को मिल सकता है.

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