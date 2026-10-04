scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

22 सेकंड में खाई में समाई बेकाबू कार, एक की मौत... रोंगटे खड़े कर देने वाला LIVE वीडियो वायरल

उत्तराखंड के त्यूणी में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में एक कार सवार की मौके पर मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. ये पूरा हादसा डैशबोर्ड कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
उत्तराखंड के त्यूणी में कार खाई में गिर गई. (Photo- ITGD)
उत्तराखंड के त्यूणी में कार खाई में गिर गई. (Photo- ITGD)

उत्तराखंड के हाड़ी इलाके त्यूणी से एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. 2 अक्टूबर 2026 को यहां एक भयानक हादसा हो गया जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई. 

इस हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों का एक सुहाना सफर महज 22 सेकंड के भीतर मौत के खौफनाक मंजर में बदल गया.

वीडियो में पहले दिखाई देता है कि पहाड़ी रास्ते पर एक तेज रफ्तार कार आगे बढ़ रही है. अचानक ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी से छूट जाता है. बेकाबू हुई कार सड़क किनारे लगे पोल से जोरदार टक्कर खाते हुए सीधे 100 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरती है. कार के अंदर लगे डैशबोर्ड कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Viral video shows car falling into 100-meter-deep gorge in Dehradun.
पोल से टकराकर खाई में गिरी कार, देखें देहरादून हादसे का लाइव Video
BJP announces Koel Mallick and Dinesh Arya name for Rajyasabha Elections
कोयल मल्लिक, दिनेश आर्य... BJP ने राज्यसभा कैंडिडेट का किया ऐलान
दिल्ली के पास घूमने की बेस्ट जगहें (Photo- ITG)
न ट्रैफिक, न शोर! दिल्ली के पास की इन 6 जगहों पर बिताएं सुकून भरे पल
केदारनाथ में दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़. (Photo: ITG)
केदारनाथ में भक्तों का महासैलाब, दर्शन के लिए सुबह से शाम तक कतार
Kainchi Dham Traffic
3 घंटे का सफर लेकिन लग रहे 11 घंटे... कैंची धाम के जाम से सिसकती जिंदगी और बेबस पहाड़

इस हादसे के वक्त कार में दुर्गेश चौधरी, सुनील और ऋषभ सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

Advertisement

यह भी पढ़ें: शहीद को लेकर जा रही एंबुलेंस को वाहन ने मारी टक्कर, 4 की मौत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा

मौके पर ही एक शख्स की मौत

इस हादसे में दुर्गेश चौधरी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की, वहीं दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैं उसकी मदद करता', सुपरनोवा बिल्डिंग सुसाइड केस पर बोले समय रैना? स्क्रीनशॉट वायरल |
    मायानगरी छोड़ हिमाचल की वादियों में क्यों शिफ्ट हुए यामी और आदित्य? |
    VIDEO: स्कूटी के अंदर छिपा था 8 फीट लंबा सांप, पास जाने की किसी की नहीं हुई हिम्मत |
    पोल से टकराकर खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, देखें देहरादून हादसे का लाइव Video |
    पंजाब के लुधियाना में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप |
    वीरेंद्र सहवाग के लाडले को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 18 की उम्र में इस टीम का कप्तान बन मचाया तहलका |
    सऊदी और यमन के बीच जंग तेज, हूतियों के हमले से तेल संकट गहराने की आशंका |
    How to Fix Split Ends Hairs: पार्लर के ट्रीटमेंट्स छोड़ें, एलोवेरा में मिलाकर लगाएं ये एक चीज मिलाकर बनाएं नेचुरल सीरम, दो मुंहे बालों से मिलेगा छुटकारा |
    भारत के पीस प्लान पर राजी हुआ यूक्रेन, शांति की बढ़ी उम्मीद |
    फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल, आगजनी-तोड़फोड़
    Advertisement