TV पर नहीं बस सलमान का 'दम', होस्टिंग में भाईजान को टक्कर दे रहे ये स्टार्स, बिग बॉस की कुर्सी पर खतरा!

एक वक्त था जब टीवी पर सलमान खान का सिक्का चलता था. जबसे उन्होंने बिग बॉस की होस्टिंग शुरू की, फैंस को लगा उनसे बड़ा होस्ट कोई हो ही नहीं सकता. ना ही कभी कोई उनकी जैसी दबंगई दिखा सकता है. ना ही कभी बिग बॉस में सलमान को रिप्लेस किया जा सकता है. लेकिन 2026 में ये विचार थोड़ा कंफ्यूज करता है. क्योंकि अब वक्त बदल गया है.. इसी के साथ कई नए चेहरों ने बतौर होस्ट टीवी पर कमान संभाल ली है.

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बीते कुछ सालों में रियलिटी शोज की जो बौछार आई है, कई नए होस्ट भी तैयार हुए हैं. जिनमें भले ही सलमान खान जैसा स्वैग, दंबगई और स्टाडरम ना हो, लेकिन होस्टिंग की उनका अलग स्टाइल और अप्रोच उन्हें इंडस्ट्री में अलग से स्टैंडआउट जरूर करता है. अपनी होस्टिंग स्किल से उन्होंने बीते सालों में इंडस्ट्री में अलग पहचान बना ली है. अब बस सलमान की बात नहीं होती, होस्टिंग को लेकर ये सेलेब्स भी चर्चा में रहते हैं. नई जेनरेशन के होस्ट अपनी कॉमेडी, नेचुरल बातचीत और कंटेस्टेंट संग कनेक्शन से दर्शकों को जोड़ रहे हैं

जानतें हैं ऐसे ही सेलेब्स के बारे में...

रोहित शेट्टी

रोहित शेट्टी स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी को होस्ट करते हैं. इस शो की जबसे उन्होंने कमान संभाली वो शो की आत्मा बन चुके हैं. रोहित शेट्टी की होस्टिंग में उनकी कमांडिंग पर्सनैलिटी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. जहां कंटेस्टेंट्स के साथ सख्ती दिखाने की बात आती है वो स्ट्रिक्टर बन जाते हैं. दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर मजाक भी करते हैं. उनका ह्यूमर और फन लविंग साइड अट्रैक्ट करता है. उनकी फिल्मी स्टार इमेज शो को बड़ा बनाने में मदद करती है.

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करण जौहर

करण जौहर ने जब बिग बॉस ओटीटी होस्ट किया था, उन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया था. लेकिन ट्रेटर्स शो में उनकी होस्टिंग की तारीफ हो रही है. उनका फैशन हो, एलीट स्टाइल डॉयलॉग डिलीवरी, करण का चार्म लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. वो ट्रेटर्स में बतौर होस्ट अपीलिंग लगे हैं.

फराह खान

फराह खान का बिंदास एटीट्यूड लोगों को पसंद आ रहा है. वो बिग बॉस और लॉकअप को होस्ट कर चुकी हैं. वो कंटेस्टेंट्स के साथ आसानी से घुल-मिल जाती हैं और अपनी कॉमेडी से माहौल हल्का कर देती हैं. उनकी वन-लाइनर्स और मजेदार कमेंट्स रियलिटी शो के लिए काफी काम करते हैं. उनकी फनी और क्वर्की स्टाइल मजेदार है. वो फन मोड में कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाती हैं.

कुणाल खेमू

कुणाल खेमू ने हाल ही में आए शो द अलायंस को होस्ट किया. उनके कूल अंदाज की लोगों ने तारीफ की. उनकी सबसे बड़ी ताकत नेचुरल कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर और कंटेस्टेंट्स के साथ कैजुअल बॉन्डिंग है.

रितेश देशमुख

रितेश ने बिग बॉस मराठी होस्ट किया था. उनके तीखे तेवरों को लोगों को इंप्रेस किया. रितेश ने लॉकअप भी होस्ट किया है. जिस तरह से वो कंटेस्टेंट्स को समझाते हैं, उसने दर्शकों का दिल जीता.

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