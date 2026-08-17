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सरकारी नौकरी का सपना टूटा तो शि‍व शरण में मानसी... 61 लीटर की कांवड़ लेकर चली इस अभ्यर्थी की कहानी जान‍िए

यूपी पुलिस समेत कई सरकारी नौकरियों की परीक्षा देने के बावजूद सफलता न मिली. श‍िव भक्त और उत्तर प्रदेश की बेटी मानसी राजपूत की मेहनत के साथ-साथ उनकी कांवड़ भी हर साल कठ‍िन कांवड़ बनती जा रही है. इस बार 61 लीटर गंगाजल उठाकर कांवड़ यात्रा पर निकली मानसी की खूब चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं इस अभ्यर्थी की कहानी...

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क्यों नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी?
क्यों नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी?

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के संघर्ष, निराशा और अटूट आस्था की एक अनूठी तस्वीर सामने आई है. उत्तर प्रदेश की रहने वाली मानसी राजपूत ने कई वर्षों की कड़ी मेहनत, परीक्षाओं में अच्छे अंक और लगातार प्रयासों के बावजूद चयन न होने पर एक कठिन राह चुनी है. यूपी पुलिस समेत कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी, तो मानसी पूरी तरह निराश हो गईं. लेकिन इस निराशा के बीच उन्होंने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी और अब वह 61 लीटर गंगाजल उठाकर महादेव को अर्पित करने कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी हैं.

जो कहते हैं लड़की कुछ नहीं कर सकती...

जब उनसे सवाल किया गया कि उनके इस परीश्रम के पीछे कौन प्रेरणा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं या वे घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं, मैं उनके लिए मिसाल बनूंगी. उन्होंने आगे कहा कि जो लड़के कर सकते हैं, वह लड़कियां भी कर सकती हैं. 

आरक्षण की वजह से नहीं मिल रही नौकरी 

मंसी ने आगे बताया कि वह छात्रा हैं और करीब 3-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने आगे बताया कि उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते थे लेकिन जनरल कैटेगरी की होने की वजह से और आरक्षण के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है. इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके कटऑफ से भी ज्यादा नंबर आते है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है. 

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यूपी पुलिस भर्ती में मिला 236 नंबर 

मंसी ने इस दौरान बताया कि इस साल भी उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी जिसमें उनका 236 नंबर आया था लेकिन पास करने का नंबर 186 था जिसके बाद से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर वह अपनी भर्ती परीक्षाओं में मेहनत और 61 लीटर की कांवड़ यात्रा की वजह से वायरल हो रही हैं. 

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