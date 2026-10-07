साइकिल से घर लौट रही थी छात्रा, पीछे से आई स्कूल बस ने कुचला, CCTV में कैद हादसा

लुधियाना में एक छात्रा के साथ दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. छात्रा स्कूल से साइकिल पर अपने घर वापस जा रही थी. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार स्कूल बस आई और उसने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा साइकिल समेत बस के नीचे आ गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने छात्रा को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. बताया जा रहा है कि छात्रा की हालत काफी नाजुक बनी हुई है.

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CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्रा सड़क पर साइकिल से आराम से जा रही है. इसी दौरान पीछे से एक स्कूल बस आती है और छात्रा को टक्कर मारते हुए उसे कुचल देती है. CCTV फुटेज में हादसे की पूरी घटना साफ दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज को आधार बनाकर कार्रवाई शुरू की है. हादसे में घायल छात्रा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद घटना का पूरा क्रम भी दिखाई दे रहा है.

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