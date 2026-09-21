जहर खाने वाले जग्गा सिंह पर पंजाब पुलिस का बड़ा दावा, दर्ज हैं रेप और ड्रग्स के इतने मुकदमे

पंजाब के संगरूर में डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यालय के बाहर कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलने वाले व्यक्ति जग्गा सिंह को लेकर अब पुलिस का बयान सामने आया है. संगरूर की SSP रवज्योत कौर ग्रेवाल ने बताया कि जग्गा सिंह के खिलाफ पहले से 9 FIR दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें NDPS केस भी शामिल है. इस साल भी जग्गा सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है.
जग्गा सिंह नामोल गांव के रहने वाले हैं. दावा किया जा रहा था कि वह पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे. आरोप था कि इन वीडियो को पोस्ट करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थीं और परेशान किया जा रहा था.
SSP रवज्योत कौर ग्रेवाल ने बताया कि 12 सितंबर को जग्गा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था और पुलिस से शिकायत भी की थी. उन्होंने कहा कि मामला जांच के तहत था, लेकिन इसके बावजूद जग्गा सिंह ने आगे धमकी दी कि अगर उनका मामला नहीं उठाया गया तो वह आत्महत्या कर लेंगे.
इस लिए उठाया यह कदम
SSP ने बताया कि पंचायत ने शिकायत की थी कि जग्गा सिंह राजनीतिक प्रभाव में थे. उन्होंने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर किसी मामले को उठाने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता. SSP के मुताबिक, यह ब्लैकमेलिंग है और यह भी एक अपराध है. आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, जहरीला पदार्थ निगलने वाला व्यक्ति ड्रग तस्कर है और उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज थे. सूत्रों के मुताबिक, उसे गिरफ्तार किया जा रहा था और इसी दौरान उसने यह कदम उठाया.
पंजाब के मंत्री ने भी साधा निशाना
वहीं, इस मामले पर पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने जग्गा सिंह को लेकर कहा कि उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं. इनमें ड्रग्स, शराब और रेप का मामला भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इन मामलों में दोषसिद्धियां भी हुई हैं. अमन अरोड़ा ने विपक्ष पर हल्की राजनीति करने का आरोप लगाया.
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बीजेपी ने साधा आप पर निशाना
पंजाब के संगरूर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर जग्गा सिंह के जहरीला पदार्थ निगलने के मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि जग्गा सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और जब उन्होंने नशे का मुद्दा उठाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. गौरव भाटिया ने सवाल उठाया कि उन्हें किसने परेशान किया, धमकाया और पीटा.
गौरव भाटिया ने कहा कि जग्गा सिंह का दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने संगरूर में नशे के कारोबार के बढ़ने की शिकायत की थी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने बताया कि जग्गा सिंह ने जहरीला पदार्थ निगला है और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले एक अन्य पंजाबी युवक गुलजार सिंह ने भी इसी तरह नशे का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि गुलजार सिंह ने पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम लेते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे उन्होंने आत्महत्या से पहले अपना बयान बताया. इसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी.
जग्गा सिंह के खिलाफ ड्रग्स, रेप समेत 9 केस, ... अमन अरोड़ा का विपक्ष पर हमला
पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने जग्गा सिंह को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जग्गा सिंह के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें ड्रग्स, शराब और रेप से जुड़े केस भी शामिल हैं. अमन अरोड़ा ने दावा किया कि इनमें कुछ मामलों में जग्गा सिंह को दोषी भी ठहराया जा चुका है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर 'हल्की राजनीति' करने का आरोप लगाया.
अरोड़ा ने कहा कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि तथ्यों को नजरअंदाज कर इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं है.