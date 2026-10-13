केरल में SIR पर कांग्रेस की नई पटकथा, जिस चुनाव प्रक्रिया से मिली सत्ता, उसी पर सवाल!

केरलम उन कुछ राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस सत्ता में है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के दबदबे वाली विधानसभा ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) और वोटर लिस्ट के देशव्यापी 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) को निशाना बनाते हुए एक 'ऐतिहासिक प्रस्ताव' पास किया है. हालांकि इस कदम की BJP ने आलोचना की है.

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BJP ने सवाल उठाया है कि SIR के पांच महीने बाद राज्य में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर कैसे सवाल उठा सकती है, और पार्टी पर "धोखाधड़ी की राजनीति" करने का आरोप लगाया है. यह सब तब हो रहा है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से माना था कि SIR से पार्टी को मार्च में हुए विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिली होगी.

सोमवार को केरलम विधानसभा में पास हुआ यह प्रस्ताव भारत में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है. केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन के अनुसार इस प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, SIR प्रक्रिया के तहत हटाए गए "योग्य मतदाताओं" को फिर से शामिल करने और चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की मांग की गई है.

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सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को केरलम विधानसभा के 140 सदस्यों में से 137 सदस्यों के समर्थन से पास किया गया. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके खिलाफ केवल तीन वोट बीजेपी विधायकों के थे, जो मार्च में हुए विधानसभा चुनावों में अपनी-अपनी सीटों से चुने गए थे.

लेकिन इस कदम ने केरलम में कांग्रेस सरकार को राजनीतिक रूप से मुश्किल स्थिति में डाल दिया है. एक तरफ पार्टी चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद कुछ महीने पहले ही CPI(M) के नेतृत्व वाले LDF को हराकर राज्य में सत्ता में आई है.

बीजेपी ने कांग्रेस पर एक साफ़ विरोधाभास को लेकर निशाना साधा है. उसने उस चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए हैं, जिससे उसे हाल ही में राज्य स्तर पर जीत मिली थी; राज्य बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर "धोखाधड़ी वाली राजनीति" करने का आरोप लगाया है.

केरलम के अलावा, कांग्रेस तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रही है और तमिलनाडु, झारखंड व जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है

केरलम की SIR प्रक्रिया में क्या हुआ?

केरलम की वोटर लिस्ट का SIR, पूरे देश में चल रही उस प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत हुआ, जिसकी घोषणा 27 अक्टूबर, 2025 को असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के साथ की गई थी. इन चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव मार्च-अप्रैल में एक साथ हुए थे.

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जब चुनाव आयोग ने फरवरी में अपनी अंतिम वोटर लिस्ट जारी की, तो केरलम की वोटर लिस्ट 2.78 करोड़ से घटकर 2.69 करोड़ हो गई थी, यानी लगभग 8.57 लाख नाम हटा दिए गए थे. अहम बात यह है कि केरलम की किसी भी बड़ी पार्टी कांग्रेस और CPI(M) ने SIR पर सवाल नहीं उठाए थे. उनकी मुख्य आपत्ति इस प्रक्रिया के समय को लेकर थी, जो फरवरी में, यानी स्थानीय निकाय चुनावों के समय तय की गई थी.

केरलम के नतीजों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की.

केरलम में कांग्रेस ने SIR के खिलाफ प्रस्ताव पास किया

हाल तक केरलम में कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया का बचाव किया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने ECI की आलोचना की थी.

इस महीने की शुरुआत में CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बदलावों की वजह से पी विजयन की LDF सरकार की हार हुई. CM VD सतीसन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी योग्य वोटर को जानबूझकर लिस्ट से नहीं हटाया गया था, और UDF के प्रतिनिधियों ने हर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट की निगरानी की थी. उन्होंने प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं को माना, लेकिन कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहा था.

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लोकसभा सांसद शशि थरूर ने मई में स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 में माना कि EC की वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया से कांग्रेस को केरलम में जीतने में मदद मिली होगी, ठीक वैसे ही जैसे इसने पश्चिम बंगाल में BJP को सत्ता में आने में मदद की थी.

फिर भी सोमवार को यूडीएफ सरकार ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया. यह प्रस्ताव चुनावी मैदान में एलडीएफ को जीत के लिए मुश्किल से पांच महीने बाद लाया गया, जबकि वे चुनाव खुद एसआईआर प्रक्रिया के बाद ही हुए थे.

प्रस्ताव की टिप्पणी में सीएम सतीसन ने एक्स पर लिखा, "हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. मतदाता सूची में बदलाव के योग्य, मतदाताओं का वोट देने का अधिकार छीनना और चुनाव आयोग के सहयोगियों पर गंभीर विचारधारा को नहीं देखा जा सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है. किसी भी संस्था को हमारे संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. हमारा रुख साफ है. वोट देने का अधिकार हमारे लोकतंत्र की रक्षा का कर्तव्य है. संविधान का सम्मान होना चाहिए. लोकतंत्र बनना चाहिए."

बीजेपी नेताओं ने केरलम सरकार से इस्तीफ़ा देने को कहा

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हालांकि यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए लाया गया है. लेकिन इसने केरलम में बीजेपी को एक महत्वपूर्ण हथियार दे दिया है.

बीजेपी केरलम के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और CPI(M) पर "धोखाधड़ी वाली राजनीति" का आरोप लगाया और कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने X पर लिखा, "वे दो नहीं, बल्कि एक हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाने के बावजूद चुनाव के बाद ये पार्टियां आपस में मिल गईं.

चंद्रशेखर ने SIR पर कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के निजी सचिव को भी हटाया जाना चाहिए, जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम किया था.



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