TVK पदाधिकारी पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, शादी के लिए 25 लाख रुपये मांगने का दावा

चेन्नई में तमिल वेट्री कळघम (टीवीके) के एक पदाधिकारी पर 15 साल की नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा है. परिवार का कहना है कि शादी का वादा कर शोषण किया गया, फिर शादी के बदले 25 लाख रुपये नकद मांगे गए. फोटो मॉर्फ करने की धमकी का भी आरोप है. मां ने रॉयपुरम ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है और मुख्यमंत्री विजय से इंसाफ की मांग की है.

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आरोपी त्यागु कासिमेडु के वार्ड 50 में टीवीके का पदाधिकारी बताया गया है. मां के मुताबिक वे उसे 11 साल से जानती हैं और दोनों भाई बहन की तरह रहे. बेटी के बड़े होने पर हुए समारोह में उसने मामा की जगह भी निभाई.

लड़की को मॉडलिंग का शौक है. आरोप है कि त्यागु उसे फोटो खिंचवाने के बहाने पुदुचेरी ले गया. रिश्तेदार होने की वजह से मां भी साथ थीं. जब मां खाना लेने बाहर गईं, तब उसने नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया.

मां का कहना है कि दो साल पहले त्यागु ने शादी की बात की थी और उन्होंने हामी भरी थी. करीब तीन महीने पहले कुछ गड़बड़ का शक हुआ, तो उन्होंने बेटी से पूछा. वह रोते हुए बोली कि "शादी मैं ही करूंगा" कहकर त्यागु ने संबंध बनाए. मां का आरोप है कि वह पहले भी एक बार ऐसा कर चुका था और गोलियां लाकर दी थीं.

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मां के फोन करने पर त्यागु ने शादी की बात दोहराई. वे उसकी बहन अर्चना और उनके पति गणेश से भी मिलीं. बाल कल्याण संगठन के जरिए शिकायत होने पर त्यागु परिवार के साथ आने को राजी हुआ. थाने में बात लिखवाने की चर्चा हुई, पर उन्हें कुछ न लिखने को कहा गया. दो तीन साल बाद शादी करने और सगाई आपसी सहमति से बदलने पर बात बनी, तो परिवार ने शिकायत वापस ले ली.

अब परिवार के मुताबिक त्यागु सगाई से पीछे हट गया है. पहले उसने 15 लाख रुपये मांगे थे, अब 25 लाख रुपये नकद पहले मांग रहा है. शनिवार रात तक बेटी से बात करने वाला त्यागु अब फोन नहीं उठाता और मिलने से भी बच रहा है. मना करने पर तस्वीरें मॉर्फ कर गलत इस्तेमाल की धमकी भी दी गई. परेशान मां रोते हुए थाने पहुंचीं और शिकायत दी. माता पिता ने पुलिस और मुख्यमंत्री से मामले का हल निकालने की अपील की है.



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