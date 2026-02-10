scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी-राहुल गांधी और अमित शाह से मिले सचिन तेंदुलकर, अर्जुन की शादी का दिया न्योता

सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बेटे अर्जुन और सानिया चंडोक की शादी का न्योता दिया. उन्होंने X पर इसे सम्मान बताया और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा. परिवार ने अमित शाह और सोनिया गांधी को भी कार्ड दिया. अर्जुन और सानिया की सगाई अगस्त में हुई थी. सानिया उद्योगपति रवि घई की पोती हैं. अर्जुन मुंबई इंडियंस और गोवा के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं.

Advertisement
X
सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. (Photo: X/@sachin_rt)
सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. (Photo: X/@sachin_rt)

सचिन तेंदुलकर मंगलवार को अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्हें अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी का व्यक्तिगत निमंत्रण दिया. सचिन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की. उन्हें भी शादी का कार्ड दिया. सचिन ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद और युवा जोड़े के लिए दिए गए विचारपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद भी कहा. अर्जुन और सानिया अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

सचिन ने X पर लिखा, 'हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जुन और सानिया की शादी में बुलाकर बहुत खुशी हुई. मोदी जी, इस युवा जोड़े के लिए आपके आशीर्वाद और अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद.'


परिवार के साथ पहुंचे, अमित शाह और सोनिया गांधी को भी दिया न्योता
इस मुलाकात के दौरान सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, बेटे अर्जुन और बेटी सारा मौजूद थे, जबकि सानिया भी अपने परिवार के साथ पहुंचीं. तेंदुलकर परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भी व्यक्तिगत रूप से शादी का कार्ड सौंपा.

क्रिकेटर हैं अर्जुन, निजी जीवन पसंद करती हैं सानिया
26 वर्षीय अर्जुन तेंदुलकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलते हैं. वहीं सानिया, मुंबई के समृद्ध कारोबारी परिवार से जुड़ी होने के बावजूद अपेक्षाकृत निजी जीवन जीना पसंद करती हैं.

सचिन ने X पर लिखा, 'हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह को अर्जुन और सानिया की शादी में बुलाया है.
हमारे परिवार को इतने प्यार से स्वागत करने के लिए धन्यवाद, हम आपकी शुभकामनाओं की बहुत तारीफ़ करते हैं.'

Advertisement

पिछले साल हुई थी सगाई, कारोबारी परिवार से हैं सानिया
अर्जुन तेंदुलकर की सगाई पिछले साल अगस्त में सानिया चंडोक से हुई थी. सानिया, मुंबई के प्रमुख उद्योगपति रवि घई की पोती हैं. घई परिवार फूड और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना-पहचाना नाम है.

सम्बंधित ख़बरें

Messi_Meets_Sachin
Sachin Tendulkar से मिले Messi, गिफ्ट की जर्सी
IND U19 vs PAK U19
पाकिस्तान के साथ मैच से पहले टीम इंडिया का जोश हाई, तेंदुलकर से मिला ये गुरुमंत्र
Sachin On Ajit
Ajit Pawar के निधन पर Sachin ने किया भावुक पोस्ट!
Ajit Pawar, Sachin Tendulkar
'समर्प‍ित नेता खो दिया...', अजित पवार के न‍िधन पर सच‍िन का छलका दर्द, हुए भावुक
Virat Kohli
Virat ने New Zealand के खिलाफ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी!
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement