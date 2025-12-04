scorecardresearch
 
World Exclusive: 'भारत खुशकिस्मत है कि वहां मोदी हैं', पीएम की तारीफ में बोले पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की और कहा कि वे दबाव में झुकने वाले नहीं हैं. पुतिन ने भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच 90 प्रतिशत से अधिक लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'आजतक' से खास बातचीत की है. (Photo: ITG)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'आजतक' को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'दबाव में झुकने वाले नहीं हैं.' उनका यह बयान अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ के रूप में दबाव डालने की खबरों के संदर्भ में आया है. अपने भारत दौरे से पहले पुतिन ने आजतक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की जिसमें उन्होंने कई वैश्विक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की मज़बूत और स्पष्ट स्थिति देखी है और देश अपने नेतृत्व पर गर्व कर सकता है. पुतिन ने यह भी बताया कि रूस और भारत के बीच 90 प्रतिशत से अधिक द्विपक्षीय लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है.

वन-ऑन-वन बातचीत की शुरुआत में 73 वर्षीय रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इंडिया टुडे टीम का क्रेमलिन में स्वागत करके खुशी हो रही है और उम्मीद है कि वे मॉस्को में अपना समय आनंद से बिता रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने 'मित्र, प्रधानमंत्री मोदी' से मिलने के लिए यात्रा पर निकलने को लेकर 'बहुत खुश' हैं, और बताया कि दोनों नेताओं ने अगली बैठक भारत में करने पर सहमति जताई है. 

आजादी के बाद भारत की प्रगति की सराहना
पुतिन ने कहा कि भारत–रूस सहयोग के व्यापक दायरे को देखते हुए 'बहुत सी बातें' चर्चा के लिए हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के 'अनूठे' इतिहास को भी रेखांकित किया. इसके साथ ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद की प्रगति की भी सराहना की और कहा कि मात्र 77 वर्षों, जो कि अपेक्षाकृत कम समय है, इसमें देश ने उल्लेखनीय विकास किया है.

'भारत में हुए बदलाव चमत्कारों से कम नहीं'
रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 'हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे सामने हो रहे बदलावों पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भारत में जो बदलाव हुआ है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं. उदाहरण के तौर पर, बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि इन वर्षों में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग दोगुनी हो गई है. भारत के साथ हमारे संबंध कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी से दोबारा मिलना सुखद है- उनके साथ हमारा व्यावसायिक संबंध तो है ही, साथ ही एक व्यक्तिगत और दोस्ताना रिश्ता भी है.'

'बड़े देशों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी'

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, 'दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यह रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जिसे हर कोई साफ तौर पर देख सकता है. ग्लोबल सिस्टम बदल रहा है, नए शक्ति केंद्र उभर रहे हैं, और वैश्विक शक्तियों का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है. ऐसे में, बड़े देशों के बीच स्थिरता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही स्थिरता द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सतत प्रगति की बुनियाद रखती है.'

क्रेमलिन में हुए इस इंटरव्यू के दौरान 'India Today Group' की टीम में ग्रुप चेयरमैन अरुण पुरी और वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी भी मौजूद थे. दोनों ने इस बेबाक बातचीत को लेकर अपने अनुभव साझा किए. वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी ने कहा, 'यह पहली बार था जब राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू दो लेडी एंकर्स ने किया. बातचीत बिल्कुल ग्लोबल थी... हम सिर्फ भारत-रूस संबंधों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राष्ट्रपति पुतिन वैश्विक मंच पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं.'

