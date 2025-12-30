scorecardresearch
 
सवाई माधोपुर पहुंची गांधी-वाड्रा फैमिली... क्या नए साल के जश्न के साथ रेहान-अवीवा की सगाई की तैयारी?

गांधी परिवार के सदस्य राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे हैं. यहां रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई के आयोजन की अटकलें हैं. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी है और जनवरी 2026 में सगाई समारोह होने की संभावना है.

गांधी-वाड्रा फैमिली राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची है
देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार 'गांधी फैमिली' में जल्द ही शहनाई गूंजने वाली है. खबरें हैं कि कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई होने वाली है. इसी बीच मंगलवार को सामने आया है कि, गांधी परिवार राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचा है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यहां सगाई का कार्यक्रम है या नहीं, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों के तहत नए साल का जश्न भी गांधी–वाड्रा परिवार रणथंभौर में मनाएगा.

रणथंभौर नेशनल पार्क के पास होटल में ठहरा परिवार
बता दें कि, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा समेत गांधी–वाड्रा परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए सवाई माधोपुर पहुंचे हैं. परिवार रणथंभौर नेशनल पार्क के पास स्थित होटल शेरबाग में ठहरा हुआ है. पारिवारिक कार्यक्रमों के तहत रेहान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई का आयोजन किया जाना है. इसके साथ ही गांधी–वाड्रा परिवार नए साल का जश्न भी रणथंभौर में मनाएगा.

राजस्थान में हो सकता है फैमिली फंक्शन!

जानकारी के मुताबिक रेहान वाड्रा और अवीवा पिछले सात साल से इस रिलेशनशिप में हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया. रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद सगाई होने जा रही है. वाड्रा परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रेहान की ओर से शादी के प्रस्ताव को अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया.

नए साल से पहले इस खुशहाल रिश्ते की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है. सूत्रों की मानें तो सगाई समारोह राजस्थान में हो सकता हो, जो दो से तीन दिन का एक निजी आयोजन होगा. हालांकि, सगाई की तारीखें अभी सामने नहीं आई हैं. जनवरी, 2026 की शुरुआत में सगाई होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

यह भी पढ़ें- हजारों में बिकती है एक फोटो... कौन हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की फोटोग्राफर गर्लफ्रेंड अवीवा बेग?

नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं रेहान

गौरतलब है कि 25 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रखने वाले रेहान राजनीति और लाइमलाइट से दूर रहते हैं. विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

यह भी पढ़ें: देहरादून से स्कूलिंग, लंदन से कॉलेज... करते क्या हैं प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा?

अवीवा को भी है फोटोग्राफी में दिलचस्पी

सार्वजनिक आयोजनों में कम नजर आने वाले रेहान राजनीति में आएंगे भी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है. बता दें कि अवीवा बेग के परिवार की गिनती वाड्रा परिवार के करीबियों में होती है. अवीवा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही करने के बाद मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी डिग्री हासिल की है. अवीवा बेग भी रेहान की तरह ही फोटोग्राफी में रुचि रखती हैं और फोटोग्राफर हैं.

