scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Canada vs United Arab Emirates, T20 World Cup LIVE: कनाडा और यूएई के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, किसने जीता टॉस?

CAN vs UAE LIVE Score, T20 World Cup 2026: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कनाडा और यूएई का मुकाबला है. दोनों टीमों को अपने शुरुआती मैच गंवाने पड़े थे. ऐसे में ये मुकाबला दोनों ही टीम्स के लिए बेहद अहम है.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप में आज कनाडा-यूएई के बीच मुकाबला है. (Photo: Getty)
टी20 वर्ल्ड कप में आज कनाडा-यूएई के बीच मुकाबला है. (Photo: Getty)

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर-20 आज (13 फरवरी) कनाडा का सामना संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से है. दोनों टीमों के बीच ग्रुप-डी का यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस दोपहर 2.30 बजे होगा और पहली गेंद दोपहर 3 बजे फेंकी जागी.

कनाडा को अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 57 रनों से पराजित किया था. दूसरी तरफ यूएई को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. कनाडा-यूएई मैच से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए स्कोरकार्ड पर क्लिक करे...

मुकाबले में कनाडा की संभावित प्लेइंग-11: युवराज सामरा, दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), हर्ष ठाकेर, साद बिन जफर, जसकरण सिंह/शिवम शर्मा, डिलन हेइलिगर, कलीम सना और अंश पटेल.

सम्बंधित ख़बरें

Team India
T-20 World Cup में Team India ने रचा इतिहास!
Paul Stirling
वर्ल्ड कप में इस टीम को लगा बड़ा झटका, कप्तान ही हो गया बाहर
Hardik Pandya
Hardik Pandya ने Virat Kohli के फैन को लगाया गले!
Team India Players
भारत ने नामीबिया को रौंद रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा
Gerhard Erasmus
भारत-नामीबिया मैच में डेड बॉल को लेकर हंगामा, अंपायर से भिड़े इरास्मस

मुकाबले में यूएई की संभावित प्लेइंग-11: अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शरफू, मयंक कुमार, शोएब खान, हर्षित कौशिक, मोहम्मद अरफान/मुहम्मद फारूक/सिमरनजीत सिंह, ध्रुव पराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद रोहिद खान.

इस मुकाबले से पहले कनाडा और यूएई की टीम्स टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ एक बार आमने-सामने हुई थीं. दोनों टीमों के बीच यह टक्कर  टी20 विश्व कप क्वालिफायर 2019 के दौरान हुई थी. तब यूएई ने कनाडा पर 14 रनों से जीत हासिल की थी.

Advertisement

संयुक्त अरब अमीरात का फुल स्क्वॉड: अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शरफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद फारूक, सैयद हैदर.

कनाडा का फुल स्क्वॉड: दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), युवराज सामरा, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), हर्ष ठाकेर, साद बिन जफर, जसकरण सिंह, डिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल, कंवरपाल ताथगुर, अजयवीर हुंदल, शिवम शर्मा और रविंदरपाल सिंह

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    IPL
    Advertisement