गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई, प्रियंका के बेटे रेहान ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से की सगाई

देश की सियासत में ताकतवर माने जाने वाले गांधी परिवार में अब शादी की शहनाई बजने जा रही है. कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रेहान की सगाई हो गई है. रेहान ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है.

जानकारी के मुताबिक रेहान वाड्रा और अवीवा पिछले सात साल से इस रिलेशनशिप में हैं. रेहान ने हाल ही में अवीवा को शादी के लिए प्रपोज किया. रेहान और अवीवा की शादी के लिए दोनों ही परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है. दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई भी हो गई है. सगाई का कार्यक्रम बेहद निजी रहा.

बताया जाता है कि सगाई में दोनों परिवारों के साथ कुछ करीबी लोग ही मौजूद रहे. हालांकि, दोनों ही परिवारों ने रेहान-अवीवा की सगाई पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दोनों की शादी की तारीख तय होनी अभी बाकी है. शादी की तारीख भी जल्द ही तय हो सकती है. अवीवा बेग का परिवार दिल्ली का ही रहने वाला है.

गौरतलब है कि 24 साल के रेहान वाड्रा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट हैं. 'डार्क परसेप्शन' नाम से सोलो एग्जीबिशन कर चुके रेहान नेचर फोटोग्राफी और ट्रैवलिंग में दिलचस्पी रखते हैं. कला और फोटोग्राफी के प्रति झुकाव रखने वाले रेहान राजनीति और लाइमलाइट से दूर रहते हैं. विजुअल आर्टिस्ट रेहान वाड्रा ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में ही करने के बाद देहरादून और लंदन से आगे की पढ़ाई की है.

सार्वजनिक आयोजनों में कम नजर आने वाले रेहान राजनीति में आएंगे भी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

