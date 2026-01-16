'जनता को भ्रमित कर रहा है चुनाव आयोग...', राहुल गांधी ने स्याही मामले को लेकर साधा निशाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्याही विवाद के बीच चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 'नागरिकों को गैसलाइट' (भ्रमित) कर रहा है. साथ ही, महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के नतीजों में बीजेपी की मजबूत बढ़त के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर ‘वोट चोरी’ का आरोप दोहराया. इन चुनावों की मतगणना फिलहाल जारी है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गैसलाइट करना यही दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र में भरोसा कैसे खत्म हो गया है.वोट चोरी एक राष्ट्रविरोधी कृत्य है.'

उन्होंने एक खबर की कटिंग भी साझा की, जिसमें बताया गया था कि गुरुवार को बीएमसी चुनाव के मतदान के बाद मतदाताओं और विपक्षी नेताओं ने अमिट स्याही के निशान के जल्दी मिटने को लेकर चिंता जताई थी. खबर में यह भी कहा गया कि इस मामले में ‘शर्मिंदा’ चुनाव आयुक्त ने जांच कराने की बात कही है.

विवाद पर चुनाव आयोग ने दिया था ये जवाब

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि उंगली पर लगाई गई स्याही को मिटाने का प्रयास कर मतदाताओं में भ्रम पैदा करना एक प्रकार की गड़बड़ी है. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति उंगली की स्याही मिटाकर दोबारा मतदान करने जाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि उंगली की स्याही मिटाकर गड़बड़ी के प्रयास पर भी संबंधित मतदाता दोबारा मतदान नहीं कर सकता.



महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पहले से ही जरूरी सतर्कता बरती जा रही है. मतदाताओं के मतदान का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, इसलिए केवल स्याही मिटाने से दोबारा मतदान संभव नहीं है. चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सभी अधिकारियों को इस संबंध में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

जिला परिषद चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा मार्कर

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब स्याही के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं होगा. आयोग ने ये फैसला आने वाले ज़िला परिषद चुनावों के लिए लिया है. चुनाव आयोग ने स्याही विवाद को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. बता दें कि BMC चुनाव के दौरान सामने आया था कि वोटिंग के बाद लगाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है.

क्या है स्याही विवाद?

बता दें कि वोटिंग के बाद मतदाताओं की उंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही के मिटने की शिकायतों ने सियासी पारा गरमा दिया था. कल्याण से एमएनएस (MNS) उम्मीदवार उर्मिला तांबे ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाते हुए राज्य चुनाव आयोग (SEC) पर सत्ताधारी दल की मदद करने का गंभीर आरोप लगाया था.

