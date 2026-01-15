BMC Election Exit Poll 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ देर में BMC चुनाव का सबसे सटीक Exit Poll

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है. वोट डालने का समय शाम 5.30 बजे तक तय किया गया है. मुंबई के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर नगर निगमों में भी वोटिंग हो रही है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों के लिए इस बार 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुंबई में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे Axis My India के एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि बीएमसी की सत्ता किसे मिलने का अनुमान है.