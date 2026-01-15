BMC Election Exit Poll 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ देर में BMC चुनाव का सबसे सटीक Exit Poll

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है. वोट डालने का समय शाम 5.30 बजे तक तय किया गया है. मुंबई के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर नगर निगमों में भी वोटिंग हो रही है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों के लिए इस बार 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुंबई में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है.
वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे Axis My India के एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि बीएमसी की सत्ता किसे मिलने का अनुमान है.
नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान, शिरवणे में लक्ष्मीबाई सुतार प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पोलिंग स्टेशन नंबर 21/1 पर अचानक एक कोबरा सांप मिला. वोट देने के लिए जमा वोटर्स की भीड़ में सांप दिखते ही कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया. वोटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और कुछ देर बाद वोटिंग प्रोसेस फिर से शुरू हो गई.
महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 28 अन्य नगर निगमों के लिए हुए अहम चुनावों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक तय समय के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. मुंबई के साथ-साथ अन्य प्रमुख नगर निगमों में भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में नगर निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिनमें मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत कुल 29 नगर निगम शामिल हैं. मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और नतीजे कल आएंगे. कल यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी.
उद्धव ठाकरे की ओर से मिटाई जा सकने वाली स्याही को लेकर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि जो लोग स्याही मिटा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर फर्जी मतदान करने की मंशा से किया जा रहा है. आशीष शेलार ने कहा कि ठाकरे बंधु अपनी हार को साफ देख रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.
महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है और चुनाव आयोग की भी बड़ी गलती है. वारिस पठान के मुताबिक उन्होंने मुंबई में कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, जहां हर जगह अव्यवस्था देखने को मिली. मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब थे. महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और उन्हें वापस लौटाया जा रहा था. वारिस पठान ने कहा कि चुनाव आयोग ने आखिर किया क्या. उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी का नाम भी मतदाता सूची में नहीं था. उन्होंने कहा कि ये पहली बार वोट डालने वाले मतदाता थे, जो बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया. वारिस पठान ने इसे असंवैधानिक बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया और सवाल उठाया कि क्या इसी तरह चुनाव कराए जाएंगे.
मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के तहत मतदान जारी है. चुनाव आयोग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 3.30 बजे तक मुंबई में कुल 41.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. वोटिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी.