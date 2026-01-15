scorecardresearch
 
BMC Election Exit Poll 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? कुछ देर में BMC चुनाव का सबसे सटीक Exit Poll

aajtak.in | मुंबई | 15 जनवरी 2026, 6:03 PM IST

Maharashtra BMC Election Result Exit Polls Live Updates: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है, जो शाम 5.30 बजे तक चलेगा. मुंबई सहित ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य प्रमुख नगर निगमों में वोट डाले जा रहे हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों में 1,700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मुंबई में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं.

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 29 नगर निगमों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है. वोट डालने का समय शाम 5.30 बजे तक तय किया गया है. मुंबई के साथ-साथ ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर नगर निगमों में भी वोटिंग हो रही है.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के 227 वार्डों के लिए इस बार 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुंबई में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और वाहनों की सघन जांच की जा रही है.

वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे Axis My India के एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि बीएमसी की सत्ता किसे मिलने का अनुमान है.

6:03 PM (14 मिनट पहले)

BMC Exit Polls: नवी मुंबई के शिरवणे में पोलिंग स्टेशन पर निकला कोबरा सांप

Posted by :- Yogesh

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान, शिरवणे में लक्ष्मीबाई सुतार प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पोलिंग स्टेशन नंबर 21/1 पर अचानक एक कोबरा सांप मिला. वोट देने के लिए जमा वोटर्स की भीड़ में सांप दिखते ही कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया. वोटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और कुछ देर बाद वोटिंग प्रोसेस फिर से शुरू हो गई.

5:59 PM (18 मिनट पहले)

BMC Election 2026: महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों के चुनाव संपन्न, शांतिपूर्ण रहा मतदान

Posted by :- Yogesh

महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य की 28 अन्य नगर निगमों के लिए हुए अहम चुनावों में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. अधिकारियों के मुताबिक तय समय के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. मुंबई के साथ-साथ अन्य प्रमुख नगर निगमों में भी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

5:34 PM (43 मिनट पहले)

BMC Election Exit Polls Live: कल घोषित किए जाएंगे नतीजे, 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती

Posted by :- Yogesh

महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में नगर निगमों के लिए आज मतदान हो रहा है, जिनमें मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत कुल 29 नगर निगम शामिल हैं. मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और नतीजे कल आएंगे. कल यानी शुक्रवार को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी.

5:29 PM (48 मिनट पहले)

BMC Exit Polls: 'हार देखकर हथकंडे अपना रहे ठाकरे बंधु', मिटाई जा सकने वाली स्याही के आरोप पर बीजेपी का पलटवार

Posted by :- Yogesh

उद्धव ठाकरे की ओर से मिटाई जा सकने वाली स्याही को लेकर लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि जो लोग स्याही मिटा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर फर्जी मतदान करने की मंशा से किया जा रहा है. आशीष शेलार ने कहा कि ठाकरे बंधु अपनी हार को साफ देख रहे हैं और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.

5:18 PM (59 मिनट पहले)

BMC Election Exit Polls: 'वोटर लिस्ट से मेरी बेटी का नाम गायब', AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने लगाए आरोप

Posted by :- Yogesh

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार की नाकामी है और चुनाव आयोग की भी बड़ी गलती है. वारिस पठान के मुताबिक उन्होंने मुंबई में कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, जहां हर जगह अव्यवस्था देखने को मिली. मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब थे. महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और उन्हें वापस लौटाया जा रहा था. वारिस पठान ने कहा कि चुनाव आयोग ने आखिर किया क्या. उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी का नाम भी मतदाता सूची में नहीं था. उन्होंने कहा कि ये पहली बार वोट डालने वाले मतदाता थे, जो बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया. वारिस पठान ने इसे असंवैधानिक बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करार दिया और सवाल उठाया कि क्या इसी तरह चुनाव कराए जाएंगे.

5:11 PM (एक घंटा पहले)

BMC Election 2026: BMC चुनाव में दोपहर 3:30 बजे तक 41.13 फीसदी मतदान

Posted by :- Yogesh

मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव के तहत मतदान जारी है. चुनाव आयोग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 3.30 बजे तक मुंबई में कुल 41.13 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. वोटिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी.

