लाइव अपडेट

Delhi NCR Weather Live: ठंड, कोहरे और प्रदूषण की ट्रिपल मार… दिल्ली से मुंबई तक विजिबिलिटी पर असर

aajtak.in | नई दिल्ली | 14 जनवरी 2026, 10:50 AM IST

Delhi Cold Wave Live Updates: दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. शीतलहर के बीच राजधानी की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है. आज सुबह दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 357 दर्ज किया गया है. मुंबई में भी धुंध का विजिबिलिटी पर असर देखा जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C रहने वाला है.

दिल्ली में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है. शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. बढ़ती ठंड के बीच हवा की क्वालिटी पर भी असर देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

10:43 AM (49 मिनट पहले)

Delhi Fog: धुंध के कारण विजिबिलिटी पर असर

Posted by :- Aman

दिल्ली की सुबह खराब विजिबिलिटी और बिगड़ती वायु गुणवत्ता के साथ हुई है. मेरठ एक्सप्रेसवे पर दृश्यता पर असर देखा गया है. वहीं, हरियाणा में भी घने कोहरे का असर दिख रहा है. पंचकूला में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी घट गई है. यहां कड़ाके की ठंड का प्रभाव महसूस किया जा रहा है.

 

10:32 AM (एक घंटा पहले)

Mumbai Weather: मुंबई में भी धुंध का असर

Posted by :- Aman

मुंबई शहर के कई हिस्सों पर धुंध की परत छा गई है. विजिबिलिटी पर इसका असर साफ दिख रहा है. ऊंची-ऊंची इमारतें धुंध की चादर के बीच धुंधली नजर आ रही हैं.

 

10:18 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Air Quality: दिल्ली की हवा में जहर

Posted by :- Aman

घना कोहरा दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में छाया हुआ है. एम्स में भी घने कोहरे का असर देखा जा सकता है. घने कोहरे के साथ हवा में भी प्रदूषण फैल रहा है. नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘378’ दर्ज किया गया है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

 

10:10 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Weather Live: जानें दिल्ली-NCR का मौसम

Posted by :- Aman

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. हालांकि कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. आज न्यूनतम तापमान 3°C से 5°C के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, 15 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

10:08 AM (एक घंटा पहले)

Delhi Pollution: दिल्ली में AQI 400 पार

Posted by :- Aman

दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का असर भी जारी है. हवा की गुणवत्ता पर भी असर देखने को मिला है. दिल्ली के पांच AQI स्टेशन ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. सबसे खराब स्थिति दक्षिण दिल्ली के नेहरू नगर की रही, जहां AQI 422 तक पहुंच गया. प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है.

