Delhi NCR Weather Live: ठंड, कोहरे और प्रदूषण की ट्रिपल मार… दिल्ली से मुंबई तक विजिबिलिटी पर असर

दिल्ली में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है. शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. बढ़ती ठंड के बीच हवा की क्वालिटी पर भी असर देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

