Aaj ka Rashifal 16 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों को मिल सकती है बड़ी उपलब्धि, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 16 जनवरी 2026, Horoscope Today: किसी भी तरह के नीति उल्लंघन से बचें और वाणी में मधुरता रखें. लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी सूझबूझ से काम लें और खानपान का विशेष ख्याल रखें.

मेष राशि (Aries): भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. आपके भाग्य की चाल पक्ष में है, जिससे अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. आप कामकाज में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करेंगे और आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा. आपकी साख में वृद्धि होगी और किसी महत्वपूर्ण संवाद में आप अपनी बात प्रभावी ढंग से कह पाएंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं और तीर्थस्थल जाएं.

वृष राशि (Taurus): सावधानी और धैर्य का दिन
वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. आपको अपनी व्यवस्था और योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी तरह के नीति उल्लंघन से बचें और वाणी में मधुरता रखें. लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी सूझबूझ से काम लें और खानपान का विशेष ख्याल रखें.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. असहाय की मदद करें और मिठाई बांटें.

मिथुन राशि (Gemini): करियर में नई ऊंचाई
मिथुन राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में नए समझौतों का समय है. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और साझा कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत के प्रति भी आप सजग रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी दुर्गा की आराधना करें. शुक्र मंत्र का जाप करें. टीम के साथ तालमेल बिठाएं और विनयशील रहें.

कर्क राशि (Cancer): समय प्रबंधन पर दें ध्यान
कर्क राशि के जातकों को आज पेशेवर सक्रियता बढ़ानी होगी. समय प्रबंधन और सहनशीलता आपके लिए सफलता की कुंजी बनेगी. वरिष्ठों की सलाह आपके बहुत काम आएगी. ध्यान रखें कि आज उधारी के लेन-देन से बचना है. अनुशासन का पालन करें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें.

शुभ अंक: 2, 6, 7 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान्न अर्पित करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और काम में श्रमशीलता बनाए रखें.

सिंह राशि (Leo): रचनात्मकता और लाभ का योग
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से सकारात्मक रहेगा. आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और मित्रों के साथ आप मनोरंजन के अवसर साझा करेंगे. परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. सहज रहें और बड़ों का आशीर्वाद लें.

कन्या राशि (Virgo): अपनों के साथ बढ़ाएं तालमेल
कन्या राशि वालों को आज अपने परिवार और करीबियों की बातों पर गौर करना चाहिए. भावनात्मक दबाव रह सकता है, इसलिए शांत रहें. संसाधनों में वृद्धि होगी और पैतृक पक्ष से सहयोग मिलेगा. बड़ों की बातें सुनना आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए फायदेमंद साबित होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा वंदना करें. स्वार्थ का त्याग करें और व्यर्थ के विचारों से दूर रहें.

तुला राशि (Libra): पराक्रम से मिलेगी सफलता
तुला राशि वालों के लिए आज व्यावसायिक प्रयास सफल रहेंगे. आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और यात्रा के भी योग बन रहे हैं. आलस्य का त्याग करें और अपनी योग्यता का लाभ उठाएं. संकोच त्याग कर आगे बढ़ें, साहस ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिठाई का भोग लगाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और नई पहल करने से न डरें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): घर-परिवार में हर्षोल्लास
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. मेहमानों का आगमन हो सकता है और आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. वाणी और व्यवहार से आप सबका दिल जीत लेंगे. पैतृक कार्यों में तेजी आएगी और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: चुनरी लाल

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें. अतिथि सत्कार करें और साज-संवार पर ध्यान दें.

धनु राशि (Sagittarius): सृजनात्मकता और सम्मान
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कलात्मकता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाला है. आपको कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिल सकता है. सकारात्मकता बनी रहेगी और आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा. संस्कारों और परंपराओं पर आपका जोर रहेगा और जीवनस्तर में सुधार आएगा.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: देवी मां की वंदना करें. शुक्र मंत्र का जाप करें. कार्यों में तेजी लाएं और अनुशासन रखें.

मकर राशि (Capricorn): धैर्य से प्राप्त होगा लक्ष्य
मकर राशि वालों को आज थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है. कामकाज में जल्दबाजी से भूल हो सकती है. आर्थिक मामलों में सजग रहें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. न्यायिक और बाहरी मामलों में सतर्कता बरतें. करीबियों का सहयोग आपको मुश्किल स्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगा.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: मोर पंख के समान

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें और 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. स्वभाव में विनयशीलता बनाए रखें.

कुंभ राशि (Aquarius): उपलब्धियों का दिन
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. विभिन्न प्रतियोगिताओं में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. वाणिज्यिक अवसर आपके पक्ष में रहेंगे और आप अपनी उपलब्धियों से उत्साहित महसूस करेंगे.

शुभ अंक: 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिठाई चढ़ाएं. व्यवहारिकता बनाए रखें और शुक्र मंत्र का जाप करें.

मीन राशि (Pisces): शासन-सत्ता से लाभ
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली है. अधिकारियों और प्रशासन का सहयोग आपको मिलेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: देवी मां की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और अपने वचनों का पालन करें.

---- समाप्त ----
