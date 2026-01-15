BMC Election 2026 Live: मुंबई का किंग कौन? बीएमसी चुनाव के लिए मतदान शुरू, मैदान में 1700 उम्मीदवार

महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज चुनाव हो रहा है. मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा.मुंबई के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगाव, अहिल्यानगर, जलगाव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 227 वार्डों में कुल 1,700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मुंबई के 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई हैं और वाहनों की जांच की जा रही है.
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की हैं. महिलाओं द्वारा संचालित ‘पिंक पोलिंग बूथ’ बनाए गए हैं और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं. महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये नगर निकाय चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं. 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए यह चुनाव एक बड़ी अग्निपरीक्षा है, जिससे यह तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी कायम है या नहीं. मतगणना 16 जनवरी को होगी. पढ़ें BMC Elections 2026 से जुड़े ताजा अपडेट्स...
महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव वाले 29 नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. कंपनियों और संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए दो से तीन घंटे का समय दें, जबकि सभी शहरों में मतदान के दिन स्कूल बंद रहेंगे.
मतदान से ठीक पहले वाली रात नागपुर से भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर कथित तौर पर हमला किया गया, जिसे उनकी जान लेने की कोशिश बताया जा रहा है. शिंगणे वार्ड नंबर 11 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
वोट डालने के लिए घर से निकलने से पहले मतदाताओं को कुछ चीजें पता होनी चाहिए. उन्हें अपना वार्ड नंबर और मतदान केंद्र के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए. एक वैध फोटो पहचान पत्र और यदि उपलब्ध हो तो अपनी मतदाता पर्ची साथ ले जानी होगी. मतदाता पर्ची अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे मतदान कर्मचारियों को मतदाता सूची में नाम जल्दी ढूंढने में मदद मिलती है.
मतदान के अंतिम घंटे में संभावित भीड़ को संभालने के लिए, चुनाव अधिकारियों ने टोकन सिस्टम शुरू किया है. शाम 5:30 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को नंबर अंकित टोकन दिए जाएंगे. शाम 5:30 बजे के बाद पोलिंग बूथ परिसर में नए मतदाताओं का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. कतार में सबसे आखिरी मतदाता को टोकन नंबर 1 मिलेगा और आगे के मतदाताओं को उल्टे क्रम में टोकन वितरित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आधिकारिक समापन समय से अधिक समय तक मतदान जारी रहने पर भी सभी टोकन धारक अपना वोट डाल सकें.
बीएमसी चुनाव में 1.03 करोड़ मुंमबईकर मतदान के पात्र हैं, जिनमें 55.16 लाख पुरुष मतदाता, 48.26 लाख महिला मतदाता और 1,099 अन्य मतदाता शामिल हैं. बीएमसी के 227 वार्डों में 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में मतदान प्रतिशत की नगर निगम के स्वरूप को आकार देने और नगरीय प्रशासन में सत्ता संतुलन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. प्रमुख स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए हैं और शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच की जा रही है. अधिकारी नगर निगम चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.
मुंबई में 227 वार्डों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी. चुनाव अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त मतदान कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध कराने सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं.