राहुल गांधी के रवनीत बिट्टू पर 'गद्दार' वाले बयान पर रार! बीजेपी ने बताया सिखों का अपमान

संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी झड़प हुई. राहुल द्वारा 'गद्दार' कहे जाने पर बिट्टू ने पलटवार करते हुए उन्हें नशे में होने और सिखों का दुश्मन होने का आरोप लगाया. भाजपा ने इसे पूरे सिख समाज का अपमान बताया है.

राहुल और बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक. (photo: ITG)
सदन के मकर द्वार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बीच हुई तीखी नोकझोंक पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. बीजेपी ने राहुल की टिप्पणी को पूरे सिख समाज का अपमान बताया और लोकसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, मंगलवार को पीठासीन ने विपक्ष के आठ सांसदों को शेष बजट सत्र से निलंबित कर दिया था. इसके खिलाफ विपक्षी सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में सदन के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रही थी, तभी केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू वहां से सदन के अंदर जा रहे थे. इसी दौरान राहुल ने उन्हें 'गद्दार' (traitor) कहकर संबोधित किया और हाथ मिलाने की कोशिश की. इस पर बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पलटवार में राहुल गांधी को 'देश का दुश्मन' कहा. इसी को लेकर अब बीजेपी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं.

'स्पीकर से करूंगा शिकायत'

इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने आजतक से खास बातचीत करते हुए कहा कि आपको मुझे से कोई नाराजगी रही हो, पर आप इतने बड़े परिवार के सदस्य हैं, लीडर हैं. मेरी मान मर्यादा के लिए स्पीकर साहब को भी कहूंगा. बहार तो वो बोल रही रहे थे, लेकिन वह अंदर भी अनाप-शनाप बोल रहे थे.

'मैं देश के गद्दरों से हाथ नहीं मिलाता'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने जब हाथ मिलाने की बात कही, उनको लगा कि वो देश के राजा हैं, वो जैसा कहेंगे सब वैसा ही करेंगे. मैंने कहा- मैं देश के गद्दारों के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा.

उन्होंने राहुल गांधी पर पंजाबियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने कहा कि आपने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, जहां सिखों की हत्या न कराई हो. अपने तो गोल्डन टेंपल में दरबार साब के ग्रन्थ के सामने गोलियां चलवाईं.

विचलित हैं राहुल

बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी बहुत विचलित हैं, क्योंकि वह सत्ता में नहीं आ रहे. उन्होंने राहुल पर हाथापाई का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने जब उनसे हाथ नहीं मिलाया तो वो हाथापाई करने वाले थे. वो तो उनको वेणुगोपाल ने पकड़ा लिया.

बिट्टू ने दावा किया कि वह किसी तरीके का नशा किए हुए थे या ड्रग्स लिए हुए थे, उनको होश ही नहीं था. गली का गुंडा भी ऐसा नहीं करता. वो मेरे पीछे-पीछे पार्लियामेंट के अंदर गए. वो मुझे कह रहे हैं तू मेरे पार्टी में दोबारा आएगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा.

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वे राहुल गांधी से माफी की उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि इससे माफी शब्द की भी बेइज्जती होगी. उन्होंने स्पीकर से अपनी मान-मर्यादा की रक्षा की अपील की है.

'आप किसी को गद्दार नहीं कह सकते'

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि 'गद्दार' शब्द का प्रयोग बहुत गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने आपकी पार्टी छोड़ दी, आप उसे गद्दार नहीं कह सकते.

वहीं, भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी सिख विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है.

शेरगिल के अनुसार, राहुल का आचरण एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरी तरह से अयोग्य और घृणित है.

---- समाप्त ----
