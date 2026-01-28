'पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड आवेदन', मान सरकार ने बताया शिक्षा क्रांति का परिणाम

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की 'शिक्षा क्रांति' के सकारात्मक और ठोस परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं. सरकारी स्कूलों, विशेषकर स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों को मिल रहा रिकॉर्ड समर्थन इस बात का प्रमाण है कि अभिभावकों और विद्यार्थियों का भरोसा सरकारी स्कूल शिक्षा पर लगातार बढ़ रहा है.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस (SOE) और रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स (RSMS) में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 20 हजार के करीब सीटों के मुकाबले 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में किए गए गुणवत्तापूर्ण सुधारों और शैक्षणिक नवाचारों की सफलता को दर्शाती है. उन्होंने जानकारी दी कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है.

9वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि रेजिडेंशियल स्कूलों में 50 सीटें निर्धारित की गई हैं. इसी तरह 11वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 11,187 सीटें उपलब्ध हैं. कुल स्वीकृत 15,104 सीटों में से 3,917 विद्यार्थी, जो पहले से स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हें 11वीं कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा. इसके अलावा, मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूलों में 11वीं कक्षा हेतु 4,600 सीटें उपलब्ध हैं.

पंजीकरण के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 9वीं कक्षा के लिए 93,300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 74,855 आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुके हैं. वहीं 11वीं कक्षा के लिए 1,10,716 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 92,624 आवेदन पूर्ण किए जा चुके हैं. दोनों कक्षाओं के कुल 36,537 विद्यार्थी अभी आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं. शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें. उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है, जबकि प्रवेश परीक्षा 1 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी.

