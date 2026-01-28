scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड आवेदन', मान सरकार ने बताया शिक्षा क्रांति का परिणाम

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मिल रहा रिकॉर्ड समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की शिक्षा क्रांति पर बढ़ते भरोसे का प्रमाण है. स्कूल ऑफ एमिनेंस और रेजिडेंशियल स्कूलों में 20 हजार सीटों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं.

Advertisement
X
पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस और रेजिडेंशियल स्कूलों में 20 हजार सीटों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन. (Photo: X/@PunjabAAP)
पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस और रेजिडेंशियल स्कूलों में 20 हजार सीटों के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन. (Photo: X/@PunjabAAP)

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की 'शिक्षा क्रांति' के सकारात्मक और ठोस परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं. सरकारी स्कूलों, विशेषकर स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों को मिल रहा रिकॉर्ड समर्थन इस बात का प्रमाण है कि अभिभावकों और विद्यार्थियों का भरोसा सरकारी स्कूल शिक्षा पर लगातार बढ़ रहा है.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस (SOE) और रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स (RSMS) में 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 20 हजार के करीब सीटों के मुकाबले 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है. यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में किए गए गुणवत्तापूर्ण सुधारों और शैक्षणिक नवाचारों की सफलता को दर्शाती है. उन्होंने जानकारी दी कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 10 रेज़िडेंशियल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है.

9वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में कुल 4,248 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि रेजिडेंशियल स्कूलों में 50 सीटें निर्धारित की गई हैं. इसी तरह 11वीं कक्षा के लिए स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 11,187 सीटें उपलब्ध हैं. कुल स्वीकृत 15,104 सीटों में से 3,917 विद्यार्थी, जो पहले से स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उन्हें 11वीं कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा. इसके अलावा, मेधावी विद्यार्थियों के लिए रेज़िडेंशियल स्कूलों में 11वीं कक्षा हेतु 4,600 सीटें उपलब्ध हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Goldy Brar booked in Mohali murder case
SSP ऑफिस के पास दिनदहाड़े हत्या से दहला मोहाली, गोल्डी बराड़ के खिलाफ FIR दर्ज
Mohali court murder Goldy Brar claims responsibility
मोहाली कोर्ट में दिनदहाड़े गोली मारकर किया मर्डर, गोल्डी बराड़ ने ली कत्ल की जिम्मेदारी
A man was shot dead outside the Mohali court
पत्नी के साथ कोर्ट में पेशी पर आए युवक को मारी गोली, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी
Medical Store owner shot dead in Batala
मेडिकल स्टोर मालिक की गोली मारकर हत्या, पहले मिली थी रंगदारी की धमकी
Will SYL controversy between punjab haryana get solved after SC order
क्या SC के आदेश के बाद सुलझेगा SYL विवाद, देखें पंजाब आजतक
Advertisement

पंजीकरण के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 9वीं कक्षा के लिए 93,300 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 74,855 आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो चुके हैं. वहीं 11वीं कक्षा के लिए 1,10,716 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 92,624 आवेदन पूर्ण किए जा चुके हैं. दोनों कक्षाओं के कुल 36,537 विद्यार्थी अभी आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं. शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे समय रहते प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें. उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है, जबकि प्रवेश परीक्षा 1 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी जानकारी समय पर आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement