उपलब्धियों का गौरव, चुनौतियों का सच

15 अगस्त 2026 को देश अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक Tryst with Destiny पढ़ा था, तब एक नए भारत का हम स्वप्न देख रहे थे.

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एक ऐसा भारत जो सदियों की गुलामी, विभाजन की पीड़ा और आर्थिक पिछड़ेपन से निकलकर अपनी नियति स्वयं लिखने के लिए तैयार था. उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाले दशकों में यह देश विश्व मंच पर इतनी मजबूत पहचान बना लेगा. लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है; यह आत्ममंथन का भी अवसर है. 79 वर्षों की यात्रा में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी अधूरी है.

स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और कृषि-प्रधान देश था. खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता थी, औद्योगिक आधार सीमित था और साक्षरता दर बेहद कम थी. आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना चुका है. मोबाइल फोन निर्माण में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में है. ऑटोमोबाइल उत्पादन में भी देश दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है. सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप संस्कृति ने भारत को नई आर्थिक शक्ति प्रदान की है.

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UPI ने भुगतान प्रणाली में लाई क्रांति

डिजिटल क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है. आज दुनिया के कई देश भारत के इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं. कुछ ही सेकंड में होने वाले डिजिटल लेन-देन ने न केवल सुविधा बढ़ाई है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी है. इसी प्रकार आधार, डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है.

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है. चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी भारत विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल कर सकता है. अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा उत्पादन और डिजिटल इनोवेशन में देश लगातार आगे बढ़ रहा है. सड़क और राजमार्ग निर्माण की गति ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है.देश के कई एक्सप्रेसवे और आधुनिक परिवहन परियोजनाएं विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करती हैं.

लेकिन इन उपलब्धियों के बीच कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता. विकास केवल आंकड़ों और परियोजनाओं से नहीं मापा जाता, उसकी असली कसौटी उसकी गुणवत्ता और स्थायित्व होती है. जब नए बने पुल कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब करोड़ों रुपये की लागत से बने राजमार्गों पर जल्द ही गड्ढे दिखाई देने लगते हैं, जब सार्वजनिक भवनों में निर्माण के तुरंत बाद रिसाव और तकनीकी खामियां सामने आती हैं, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम भ्रष्टाचार और जवाबदेही की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पाए हैं?

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सामाजिक स्तर पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं. भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है, लेकिन यही विविधता तब कमजोरी बन जाती है जब समाज में अविश्वास और विभाजन बढ़ने लगता है. हिंदू-मुस्लिम संबंधों में बढ़ती दूरी, क्षेत्रीय असंतोष, पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में समय-समय पर उभरने वाले तनाव हमें यह याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय एकता केवल राजनीतिक नारे से नहीं बनती. इसके लिए निरंतर संवाद, विश्वास और समान अवसरों की आवश्यकता होती है. एक राष्ट्र के रूप में हमारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हम अपनी विविधताओं को संघर्ष का नहीं, शक्ति का आधार बना सकें.

आर्थिक विकास के बावजूद अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई भी चिंता का विषय है. महानगरों में चमचमाती इमारतें और आधुनिक जीवनशैली दिखाई देती है, लेकिन दूसरी ओर बड़ी आबादी आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है. आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है.

पर्यावरण के क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर है. भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. अनेक नदियां प्रदूषण और जल संकट का सामना कर रही हैं. शहरों में कूड़े के बढ़ते पहाड़, खराब वायु गुणवत्ता और घटते हरित क्षेत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे की घंटी हैं. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं है. असामान्य वर्षा, भीषण गर्मी और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में यह हमारे सामने दिखाई दे रहा है.यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो आने वाले वर्षों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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कोविड-19 महामारी ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को भी उजागर कर दिया. महामारी के दौरान अस्पतालों, ऑक्सीजन, बिस्तरों और चिकित्सा संसाधनों की कमी ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है. हाल के वर्षों में सुधार के प्रयास हुए हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर हैं. निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च कई परिवारों को आर्थिक संकट में डाल देता है.

क्या हर भारतीय की जिंदगी बदली?

शिक्षा का क्षेत्र भी इसी प्रकार की चुनौती पेश करता है. भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, लेकिन यदि उन्हें गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा नहीं मिलेगी तो यह जनसांख्यिकीय लाभ अवसर के बजाय बोझ में बदल सकता है. उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का खर्च लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है.

चुनौतियों की लंबी कतार

80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पास गर्व करने के अनगिनत कारण हैं. लोकतंत्र की मजबूती, आर्थिक प्रगति, तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रतिष्ठा हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं. लेकिन एक परिपक्व राष्ट्र वही होता है जो अपनी कमजोरियों को भी ईमानदारी से स्वीकार करे. भ्रष्टाचार, सामाजिक विभाजन, पर्यावरणीय संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियां तथा बढ़ती आर्थिक असमानता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी का नाम नहीं है. इसका वास्तविक अर्थ है—हर नागरिक को अवसर, सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की गारंटी. यदि हम आने वाले वर्षों में इन चुनौतियों का समाधान खोजने में सफल होते हैं, तो स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा. यही 80वें स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए.

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