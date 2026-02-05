scorecardresearch
 
'PM के साथ कुछ भी हो सकता था, मैंने न आने का किया था आग्रह', लोकसभा में बोले स्पीकर

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में यह कहा है कि पीएम मोदी को सदन में आने से उन्होंने ही मना किया था. स्पीकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था. कल जो सदन में हुआ, वह काले धब्बे की तरह है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद् प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे. हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है. धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री से उन्होंने ही सदन में न आने का आग्रह किया था.

स्पीकर ने तीन बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर चेयर से कहा कि कल लोकसभा के चैंबर में इस सदन के कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह के दृश्यों का सृजन किया, वैसा इस सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामयी स्थान हमारे संविधान ने ही सुनिश्चित किया है. स्पीकर ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को सदन के कार्यालय तक कभी नहीं लाया गया, यही इतिहास रहबा है.

---- समाप्त ----
