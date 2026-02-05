‘संसद में PM पर हमले की साजिश थी...’, मनोज तिवारी और कंगना रनौत का विपक्ष पर बड़ा आरोप

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण न हो पाना अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. इस घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कंगना रनौत ने गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष की तीखी आलोचना की है.

हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि मंगलवार को जब लोकसभा में पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था तो उससे पहले कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री का रास्ता पूरी तरह घेर लिया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी हमला करने की कोशिश की और उनकी योजना सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करने की थी. कंगना ने कहा, "विपक्ष की महिला सांसद उस जगह इकट्ठा हो गई थीं जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का भाषण न होना एक सही फैसला था."

वहीं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'उन्होंने (विपक्ष) पूरा घेर लिया था इसलिए तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए. उनकी (विपक्ष) करीब 7-8 महिला सांसद वो आगे आकर, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां और जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां तक इन्होंने पूरा घेर लिया. तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा.'

सदन की कार्यवाही हुई थी स्थगित

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने से नाराज थे. कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया, जिसे देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. हालांकि प्रधानमंत्री संसद भवन में मौजूद थे और जवाब देने के लिए तैयार थे. इतिहास में यह विरला ही मौका है जब इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो पाया.

