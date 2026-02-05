scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘संसद में PM पर हमले की साजिश थी...’, मनोज तिवारी और कंगना रनौत का विपक्ष पर बड़ा आरोप

प्रधानमंत्री संसद परिसर में मौजूद थे लेकिन स्पीकर के फैसले के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने नही आ पाए. आपको बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को ना बोलने देने को लेकर कांग्रेस सांसद नाराज थे. कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम के भाषण से पहले पीएम की कुर्सी का घेराव किया था.

Advertisement
X
सांसद मनोज तिवारी और कंगना रनौत ने दावा किया कि लोकसभा में कांग्रेस का 'अटैक' का प्लान था. (Photo-ITG)
सांसद मनोज तिवारी और कंगना रनौत ने दावा किया कि लोकसभा में कांग्रेस का 'अटैक' का प्लान था. (Photo-ITG)

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण न हो पाना अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. इस घटनाक्रम पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कंगना रनौत ने गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष की तीखी आलोचना की है.

हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने दावा किया कि मंगलवार को जब लोकसभा में पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था तो उससे पहले कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री का रास्ता पूरी तरह घेर लिया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी हमला करने की कोशिश की और उनकी योजना सीधे प्रधानमंत्री पर अटैक करने की थी. कंगना ने कहा, "विपक्ष की महिला सांसद उस जगह इकट्ठा हो गई थीं जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का भाषण न होना एक सही फैसला था."

सम्बंधित ख़बरें

India-US Trade Deal Update: अमेरिकी अफसर भारत आ रहे
India US Trade Deal 2026
अगले हफ्ते इंडिया आ रहे अमेरिकी अफसर, ट्रेड डील पर आया बड़ा अपडेट
Ajit Doval ISRO visit
इसरो के दो मिशन फेल... NSA अजित डोभाल ने किया था सीक्रेट विजिट
Opposition MPs protesting in front of the Prime Minister's chair
आने वाले थे PM मोदी... विपक्ष ने की मंत्रणा और लोकसभा में मचा बवाल
Lok Sabha uproar disrupts PM Modi speech
PM की कुर्सी तक क्यों आई विपक्ष की महिला सांसद? देखें

यह भी पढ़ें: आने वाले थे PM मोदी... विपक्षी सांसदों ने की मंत्रणा और लोकसभा में मचा बवाल, जानें उस 15 मिनट में क्या-क्या हुआ

वहीं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 'उन्होंने (विपक्ष) पूरा घेर लिया था इसलिए तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए. उनकी (विपक्ष) करीब 7-8 महिला सांसद वो आगे आकर, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां और जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां तक इन्होंने पूरा घेर लिया. तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा.'

Advertisement

सदन की कार्यवाही हुई थी स्थगित

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने से नाराज थे. कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया, जिसे देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. हालांकि प्रधानमंत्री संसद भवन में मौजूद थे और जवाब देने के लिए तैयार थे. इतिहास में यह विरला ही मौका है जब इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो पाया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement