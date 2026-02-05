लोकसभा में ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पास, PM मोदी नहीं दे पाए चर्चा का जवाब

लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था. पीएम के जवाब के लिए 4 फरवरी को शाम 5 बजे का समय भी तय था, लेकिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी. इसके बाद माना जा रहा था कि पीएम गुरुवार की दोपहर में लोकसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की चर्चाओं पर विराम लग गया है.

धन्यवाद प्रस्ताव पीएम मोदी की स्पीच के बिना ही लोकसभा से पारित हो गया है. लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने लिस्टेड बिजनेस लिए. वेल में आकर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से स्पीकर ने अपनी सीट पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया. स्पीकर की अपील पर भी जब विपक्ष के सदस्य नहीं माने.

स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी कि सदन में बैनर और तख्तियां लेकर आओगे, तो बोलने नहीं दिया जाएगा. स्पीकर ने इसके बाद हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों की ओर से प्रस्तुत संशोधन मतदान के लिए रखा. ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन अस्वीकार कर दिए गए. स्पीकर ने इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए सदन में रखा.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया. इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की और कहा कि बजट पर चर्चा होगी. इसमें सभी को बोलने का अवसर मिलेगा. स्पीकर की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ. इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी.



