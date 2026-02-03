scorecardresearch
 
'ये हमारी कूटनीति की बड़ी जीत...' एनडीए नेताओं के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले एनडीए नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उन्होंने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को कूटनीतिक सफलता करार दिया. वहीं, बजट को लेकर पीएम मोदी ने बजट को अगले 25 वर्षों के लिए तैयार बताया.

पीएम मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील को कूटनीतिक सफलता बताया. (Photo/ITG)
बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ अहम बैठक की इस दौरान उन्होंने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कहा. पीएम मोदी ने बैठक में अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर भी खुशी जाहिर की और इसे सब्र का फल बताया.

पीएम मोदी ने मीटिंग में बजट को लेकर दावा किया कि ये अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने सांसदों से बजट की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री ने मीटिंग में हर जिले की मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट्स के सम्मेलन कराने पर जोर दिया.

राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'देशभर में बहुत छोटे-छोटे दल ऐसे हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं. ये तादाद 50 फीसदी से भी ज्यादा है. ये दिखाता है कि हमारी राजनीतिक सोच की देश और विदेश में कितनी स्वीकार्यता है.'

यह भी पढ़ें: Video: US से ट्रेड-डील के बाद NDA की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, हुआ जोरदार स्वागत

India-US ट्रेड डील को बताया कूटनीति की एक बड़ी जीत

पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील को बड़ी डील बताया. उन्होंने कहा कि ये हमारी कूटनीति की एक बड़ी जीत है और ये दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है. 

पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा, 'मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हो रहा है. कोविड के बाद वो दिख रहा है और आज वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में मुड़ रहा है.'

यह भी पढ़ें: भारत-US ट्रेड डील के बीच इंडिया टुडे कवर पेज साझा कर ट्रंप का क्या मैसेज?

राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का हमला

वहीं, एनडीए की बैठक में किरेन रिजीजू ने राहुल गांधी के बजट सत्र में हंगामे को संसद की मर्यादा के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि चेयर से बार-बार अनुरोध किया गया लेकिन वो नहीं मानें और इस तरह राहुल ने गलत आचरण पेश किया.

---- समाप्त ----
