न्यू ईयर पर सुधरेगी दिल्ली की हवा? 2025 में बिहार-उत्तराखंड-हिमाचल तक फैला प्रदूषण

साल 2025 का आज अंतिम दिन है. पिछले कई सालों की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर समस्या बना रहा. लोगों ने खराब हवा की गुणवत्ता के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन 2025 में जहरीली हवा केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही. इस साल पहाड़ी राज्यों में भी हवा में जहर फैला है. हाल के दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड में भी हवा की क्वालिटी खराब दर्ज की गई है. इसके अलावा बिहार और चंडीगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है.

इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भारी बर्फबारी के मामलों में पीछे रहे, लेकिन हवा यहां के कुछ इलाकों में खराब रही. सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में दिसंबर के आखिरी दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया. वहीं उत्तराखंड के देहरादून में (दून यूनिवर्सिटी के पास) AQI 250 से ऊपर पहुंचा है. इसके अलावा चंडीगढ़ में भी साल 2025 के अंतिम दिन सेक्टर-25 में हवा की गुणवत्ता खराब रही और AQI 300 के पार दर्ज किया गया.

साल 2025 के अंतिम दिनों में बिहार में भी कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता खराब रही. बुद्धा कॉलोनी, मुजफ़्फरपुर और हाजीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर पहुंचा है. बता दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है.

क्या न्यू ईयर पर सुधरेगा एक्यूआई? जानें पिछले कुछ सालों के आकड़े

सीपीसीबी के मुताबिक, ( रात 12 बजे ) 1 दिसंबर 2024 को भारत में सबसे दूषित हवा दिल्ली के शादिपुर में रही, जहां AQI 394 तक पहुंचा. वहीं, 31 दिसंबर 2024 को नेहरू नगर में AQI 288 दर्ज किया गया. साल 2023 की बात करें तो, 31 दिसंबर 2023 को सबसे खराब हवा आनंद विहार (AQI 435) और नेहरू नगर (AQI 436) में रही. 30 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे आनंद विहार में AQI 455 और जहांगीरपुरी में AQI 475 तक पहुंचा था.

अगर साल 2025 की शुरुआत की बात करें तो जनवरी के शुरुआती दिनों में दिल्ली का AQI ज्यादातर 300 के पार ही रहा. वहीं 2024 में न्यू ईयर के दिन कई जगहों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया था. इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे और नए साल पर भी हवा में प्रदूषण की संभावना बनी हुई है.

घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी

भारत के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है. बढ़ती ठंड और कम विजिबिलिटी के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है. कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ है और लोगों को सफर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बार फिर कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रात और सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की संभावना है. ओडिशा में भी कोहरे का असर दिख सकता है. इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाने की आशंका है.

जानें साल 2025 के अंतिम दिन क्या है दिल्ली का एक्यूआई?

• अलीपुर – 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आनंद विहार – 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• अशोक विहार – 409 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आया नगर – 315 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• बवाना – 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• बुराड़ी क्रॉसिंग – 354 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• सीआरआरआई मथुरा रोड – 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• चांदनी चौक – 420 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• डीटीयू – 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• द्वारका-सेक्टर 8 – 417 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) – 331 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आईआईटी दिल्ली – 325 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आईटीओ – 424 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• जहांगीरपुरी – 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – 395 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• लोधी रोड, दिल्ली – 318 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – 365 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• मंदिर मार्ग – 385 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• मुंडका – 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• एनएसआईटी द्वारका – 299 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• नजफगढ़ – 345 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• नरेला – 367 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• नेहरू नगर – 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 382 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• ओखला फेज-2 – 391 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• पटपड़गंज – 423 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• पंजाबी बाग – 339 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• पूसा – 396 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• आर. के. पुरम – 409 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• रोहिणी – 364 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• शादिपुर – 436 एयर क्वालिटी इंडैक्स

• सिरीफोर्ट – 407 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• सोनिया विहार – 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• श्री अरविंदो मार्ग – 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• विवेक विहार – 435 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

• वजीरपुर – 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)

