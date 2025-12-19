scorecardresearch
 
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली HC पहुंची ED, जानें- क्या है मामला

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया था. ईडी का आरोप था कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पैसों का घोटाला किया था.

सोनिया गांधी-राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी (Photo: PTI)
सोनिया गांधी-राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी (Photo: PTI)

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की है. 

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इस मामले मे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है. 

ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था. 

बता दें कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला था. 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि द्वेष में केस किए जा रहे हैं. उन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहा था कि ये पेपर आज का नहीं है. 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पेपर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आजादी दिलाना था. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए केस डाले जा रहे हैं. खासकर गांधी फैमिली को सताने के लिए ही ये केस डाला गया है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है.

