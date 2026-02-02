scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तब आप क्या करते हैं?', बंग भवन के बाहर पुलिस की तैनाती देख भड़कीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के कथित पीड़ितों के साथ चुनाव आयोग जाने की तैयारी के बीच दिल्ली के बंग भवन के बाहर भारी पुलिस तैनाती पर आपत्ति जताई. ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस पर बंगाल से आए लोगों को डराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वे न्याय की मांग करने आए हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे.

Advertisement
X
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है. (Photo: ITG)
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के कथित पीड़ितों को लेकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी में हैं. उनके साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा. इसी बीच दिल्ली में बंग भवन के बाहर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी ने मौके पर ही आपत्ति जताई और पुलिसकर्मियों से तीखी बातचीत की.

ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप यहां क्यों आए हैं. क्या हुआ है. आप हमें धमका क्यों रहे हैं. भागिए मत, यहीं रुकिए. जैसे आपका परिवार है, वैसे ही हमारे भी लोग हैं. ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने आए हैं. हम यहां कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं. अगर करना होगा तो हम आपको परेशान कर देंगे. मैं घर के कपड़ों में आई हूं, आप हमें रोक नहीं सकते. उन्होंने पुलिस से कहा कि ये गांव के सीधे-साधे लोग हैं. इन्हें परेशान मत करिए. ये लोग न्याय मांगने आए हैं. डर जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे.

अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee
SIR के खिलाफ Supreme court पहुंचीं Mamata Banerjee
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी ने दाखिल की रिट याचिका. (Photo: PTI)
SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका
विपक्षी नेताओं ने बजट को बताया दिशा विहीन और आम जनता से दूर (Photo: ITG)
'किसानों के लिए कुछ नहीं...', बजट पर राहुल और मान का मोदी सरकार पर हमला
Central Finance Minister Nirmala Sitharaman presents 9th Union Budget
'दिशाहीन और विज़नलेस बजट', केंद्र सरकार पर बरसीं ममता बनर्जी
Amit Shah in Bengal
घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता कर रही हैं वंदे मातरम् का विरोध, अमित शाह का TMC पर हमला

तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि ममता बनर्जी का अचानक यह दौरा बंग भवन के बाहर सुबह से की गई भारी दिल्ली पुलिस तैनाती के कारण हुआ है, जिसका मकसद पार्टी नेताओं और पीड़ितों की आवाजाही रोकना और डर का माहौल बनाना है. टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला बोला है.

Advertisement

ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की है. यह याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

'बंगाल से आए लोगों को डरा रही दिल्ली पुलिस'

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बंग भवन में मौजूद दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के कथित पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस दिल्ली लेकर आई है.

ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि हमारे लोग दिल्ली क्यों नहीं आ सकते. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखिए और पूछा कि जब हमारे पास पहले से अपॉइंटमेंट है, तो फिर पीड़ित परिवारों को मीडिया से बात करने से क्यों रोका जा रहा है.

'जब कोई विस्फोट होता है तब दिल्ली पुलिस क्या करती है?'

उन्होंने आरोप लगाया कि बंग भवन में दिल्ली पुलिस की तैनाती डर का माहौल बनाने के लिए की गई है. ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में जब कोई बड़ा विस्फोट होता है, तब पुलिस क्या करती है, लेकिन यहां सीधे-साधे लोगों को परेशान किया जा रहा है.

Advertisement

ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देना चाहती, लेकिन उसके मुखिया से सवाल जरूर पूछूंगी.' उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस आदेश पर काम कर रही है और बंगाल के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बंग भवन के किसी भी परिसर में किसी की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है. पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती केवल एहतियातन की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना या अनावश्यक व्यवधान को रोका जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement