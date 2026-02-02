'जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तब आप क्या करते हैं?', बंग भवन के बाहर पुलिस की तैनाती देख भड़कीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया के कथित पीड़ितों को लेकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी में हैं. उनके साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी रहेगा. इसी बीच दिल्ली में बंग भवन के बाहर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती को लेकर ममता बनर्जी ने मौके पर ही आपत्ति जताई और पुलिसकर्मियों से तीखी बातचीत की.
ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप यहां क्यों आए हैं. क्या हुआ है. आप हमें धमका क्यों रहे हैं. भागिए मत, यहीं रुकिए. जैसे आपका परिवार है, वैसे ही हमारे भी लोग हैं. ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने आए हैं. हम यहां कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं. अगर करना होगा तो हम आपको परेशान कर देंगे. मैं घर के कपड़ों में आई हूं, आप हमें रोक नहीं सकते. उन्होंने पुलिस से कहा कि ये गांव के सीधे-साधे लोग हैं. इन्हें परेशान मत करिए. ये लोग न्याय मांगने आए हैं. डर जाएंगे तो कैसे लड़ेंगे.
अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना
तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि ममता बनर्जी का अचानक यह दौरा बंग भवन के बाहर सुबह से की गई भारी दिल्ली पुलिस तैनाती के कारण हुआ है, जिसका मकसद पार्टी नेताओं और पीड़ितों की आवाजाही रोकना और डर का माहौल बनाना है. टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर सीधा हमला बोला है.
ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दायर की है. यह याचिका 28 जनवरी को दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.
'बंगाल से आए लोगों को डरा रही दिल्ली पुलिस'
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बंग भवन में मौजूद दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के कथित पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस दिल्ली लेकर आई है.
ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि हमारे लोग दिल्ली क्यों नहीं आ सकते. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखिए और पूछा कि जब हमारे पास पहले से अपॉइंटमेंट है, तो फिर पीड़ित परिवारों को मीडिया से बात करने से क्यों रोका जा रहा है.
'जब कोई विस्फोट होता है तब दिल्ली पुलिस क्या करती है?'
उन्होंने आरोप लगाया कि बंग भवन में दिल्ली पुलिस की तैनाती डर का माहौल बनाने के लिए की गई है. ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में जब कोई बड़ा विस्फोट होता है, तब पुलिस क्या करती है, लेकिन यहां सीधे-साधे लोगों को परेशान किया जा रहा है.
ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देना चाहती, लेकिन उसके मुखिया से सवाल जरूर पूछूंगी.' उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस आदेश पर काम कर रही है और बंगाल के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
हालांकि दिल्ली पुलिस सूत्रों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बंग भवन के किसी भी परिसर में किसी की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है. पुलिस के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती केवल एहतियातन की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना या अनावश्यक व्यवधान को रोका जा सके.