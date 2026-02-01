'जो खिलाफ बोलेगा, उसका यही हश्र...' PAK आतंकी शहजाद भट्टी पर लॉरेंस गैंग ने किया हमले का दावा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी पर हमले का दावा किया है. लॉरेंस गैंग की तरफ से गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि जो उनके खिलाफ बोलेगा, उसका यही हश्र होगा.

बता दें कि शहजाद भट्टी ने खुलेआम अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी थी. भट्टी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है. उसके पंजाब में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के सबूत मिले हैं. लॉरेंस गैंग ने शहजाद भट्टी को पुर्तगाल में ट्रैक किया था, जहां गैंग ने उसपर हमला करवाया.

गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, "जय महाकाल… जय श्रीराम. सत श्री अकाल… राम-राम सभी भाइयों को. ये जो (शहजाद भट्टी) पर हमला हुआ है, ये मैंने रणदीप मलिक और अनिल पंडित (USA) ने करवाया है."

देश के खिलाफ बोलने वालों को धमकी

गैंगस्टर ने आगे लिखा, "जो भी हमारे देश के खिलाफ और लॉरेंस भाई के खिलाफ बोलेगा, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश ऐसे ही जारी रहेगी. कोई भी कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे भी मरवा देंगे. जय हिंद, सलाम शहीदा नूं." इसके बाद गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप समेत कई गैंगस्टर समूहों के नाम भी लिखे हैं.

भट्टी ने नीतीश कुमार को दी थी धमकी

शहजाद भट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी. 22 जून 2025 को पंजाब महिला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक करवाया था. उसके कुछ शूटरों को हाल ही में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर ISI के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया था जिसको भट्टी ऑपरेट कर रहा था.

भट्टी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग पंजाब भिजवाता है. लॉरेंस गैंग ने भट्टी को जून 2025 में ब्राजील में ट्रैक किया था और उसे मारने के लिए लॉरेंस गैंग ने मैक्सिकन माफियाओं का सहारा लिया था. शूटर भेजे गए लेकिन भट्टी ब्राजील में बच कर निकल गया था. अब लॉरेंस गैंग ने दूसरी बार शहजाद भट्टी पर हमला करवाया है.

